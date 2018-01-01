Українець Хижняк став найкращим боксером світу в 2017 році

Останній раз таку нагороду український боксер отримував у 2011 році

Міжнародна боксерська Асоціація визнала Олександра Хижняка найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій у 2017 році. Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України. Останній раз таку нагороду український боксер отримував у 2011 році. Сімома роками раніше найкращим боксером планети ставав Олександр Усик. Нагадаємо, за



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Фото: ФБУ

Останній раз таку нагороду український боксер отримував у 2011 році

Міжнародна боксерська Асоціація визнала Олександра Хижняка найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій у 2017 році.

Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Останній раз таку нагороду український боксер отримував у 2011 році.

Сімома роками раніше найкращим боксером планети ставав Олександр Усик.

Нагадаємо, за результатами виступів у 2017 році Олександр Хижняк здобув всі можливі золоті нагороди на провідних боксерських стартах.

Спочатку Олександр став чемпіоном Європи у віковій групі до 22 років, а згодом ще й здобув титул найкращого боксера на Чемпіонаті Європи у Харкові та золото світової першості у Гамбурзі.

Нагородження Хижняка відбулось в рамках Всесвітнього боксерського форуму в Сочі, на якому присутні керівництво Міжнародної боксерської Асоціації, президенти усіх професіональних боксерських організацій та провідні спортсмени, функціонери та діячі боксу.