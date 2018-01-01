  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українець Хижняк став найкращим боксером світу в 2017 році

    Останній раз таку нагороду український боксер отримував у 2011 році
    Міжнародна боксерська Асоціація визнала Олександра Хижняка найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій у 2017 році. Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України. Останній раз таку нагороду український боксер отримував у 2011 році. Сімома роками раніше найкращим боксером планети ставав Олександр Усик. Нагадаємо, за
    • Сьогодні, 16:58
    • Розсилка
    Фото: ФБУ
    Фото: ФБУ

    Останній раз таку нагороду український боксер отримував у 2011 році

    Міжнародна боксерська Асоціація визнала Олександра Хижняка найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій у 2017 році.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

    Останній раз таку нагороду український боксер отримував у 2011 році.

    Сімома роками раніше найкращим боксером планети ставав Олександр Усик.

    Нагадаємо, за результатами виступів у 2017 році Олександр Хижняк здобув всі можливі золоті нагороди на провідних боксерських стартах.

    Спочатку Олександр став чемпіоном Європи у віковій групі до 22 років, а згодом ще й здобув титул найкращого боксера на Чемпіонаті Європи у Харкові та золото світової першості у Гамбурзі.

    Нагородження Хижняка відбулось в рамках Всесвітнього боксерського форуму в Сочі, на якому присутні керівництво Міжнародної боксерської Асоціації, президенти усіх професіональних боксерських організацій та провідні спортсмени, функціонери та діячі боксу. 

    бокс Олександр Усик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ