Українець Хижняк став найкращим боксером світу в 2017 році
- Сьогодні, 16:58
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Останній раз таку нагороду український боксер отримував у 2011 році
Міжнародна боксерська Асоціація визнала Олександра Хижняка найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій у 2017 році.
Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.
Останній раз таку нагороду український боксер отримував у 2011 році.
Сімома роками раніше найкращим боксером планети ставав Олександр Усик.
Нагадаємо, за результатами виступів у 2017 році Олександр Хижняк здобув всі можливі золоті нагороди на провідних боксерських стартах.
Спочатку Олександр став чемпіоном Європи у віковій групі до 22 років, а згодом ще й здобув титул найкращого боксера на Чемпіонаті Європи у Харкові та золото світової першості у Гамбурзі.
Нагородження Хижняка відбулось в рамках Всесвітнього боксерського форуму в Сочі, на якому присутні керівництво Міжнародної боксерської Асоціації, президенти усіх професіональних боксерських організацій та провідні спортсмени, функціонери та діячі боксу.