  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець Калениченко зіграв у фіналі тенісного турніру у Великобританії

    • Розсилка
    До другого титулу у &laquo;ф'ючерсах&raquo; Данилові Калиниченку залишався лише крок - Українець Калениченко зіграв у фіналі тенісного турніру у Великобританії
    До другого титулу у «ф'ючерсах» Данилові Калиниченку залишався лише крок
    Тенісний портал України

    Данило нав'язав боротьбу голландському супернику, але поступився

    25-річний киянин Данило Калениченко, котрий посідає у поточному рейтингу АТР 630-те місце, не зміг виграти свого другого в кар'єрі фіналу турніру ITF.

    Читайте також

    Сьогодні у Барнстейплі (Велика Британія) у вирішальному матчі турніру з призовим фондом 25 000 доларів українець поступився Тімові ван Рейтговену з Нідерландів (АТР №412) - 6:7(5), 6:3, 1:6.

    Зауважимо, що досі Данило перемагав у «ф'ючерсі» лише раз - у 2016 році в німецькому Хамбаху.

    Зрозуміло, що після такого успіху Калениченко суттєво поліпшить своє становище в рейтингу АТР. Досі рекордним для нього залишається 488-ме місце, на яке українець підіймався у вересні 2017 року.

     Читайте також: 25-річний український тенісист вдруге у кар'єрі пробився в фінал турніру ITF
    Читайте також
    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ