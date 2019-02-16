Українець Калениченко зіграв у фіналі тенісного турніру у Великобританії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До другого титулу у «ф'ючерсах» Данилові Калиниченку залишався лише крок Тенісний портал України

Данило нав'язав боротьбу голландському супернику, але поступився

25-річний киянин Данило Калениченко, котрий посідає у поточному рейтингу АТР 630-те місце, не зміг виграти свого другого в кар'єрі фіналу турніру ITF.

Сьогодні у Барнстейплі (Велика Британія) у вирішальному матчі турніру з призовим фондом 25 000 доларів українець поступився Тімові ван Рейтговену з Нідерландів (АТР №412) - 6:7(5), 6:3, 1:6.

Зауважимо, що досі Данило перемагав у «ф'ючерсі» лише раз - у 2016 році в німецькому Хамбаху.

Зрозуміло, що після такого успіху Калениченко суттєво поліпшить своє становище в рейтингу АТР. Досі рекордним для нього залишається 488-ме місце, на яке українець підіймався у вересні 2017 року.