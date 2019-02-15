25-річний український тенісист вдруге у кар'єрі пробився в фінал турніру ITF



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Цей успіх може стати поштовхом у кар'єрі Данила Калениченка Український тенісний клуб

Данило Калениченко здивував на змаганнях у Великій Британії

25-річний киянин Данило Калениченко, котрий посідає у поточному рейтингу АТР 630-те місце, вдруге у кар'єрі вийшов у фінал турніру ITF.

Сьогодні у Барнстейплі (Велика Британія) українець переміг місцевого тенісиста Раяна Пеністона (АТР №675) - 6:4, 6:4.

За титул Калениченко посперечається з переможцем пари Тім ван Рейтговен (Нідерланди, АТР №412) - Бенжамін Гассан (Німеччина, АТР №371).

Зауважимо, що досі Данило перемагав у «ф'ючерсі» лише раз - у 2016 році в німецькому Хамбаху.

Зрозуміло, що після такого успіху Калениченко суттєво поліпшить своє становище в рейтингу АТР. Досі рекордним для нього залишається 488-ме місце, на яке українець підіймався у вересні 2017 року.

Цікаво, що Данило обрав той же шлях розвитку, що й один з найліпших тенісистів в українській історії Сергій Стаховський. Розуміючи, що тенісних перспектив в Україні у нього мало, він перебрався до словацької столиці Братислави, там живе і тренується. Але представляє Україну.