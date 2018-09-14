Українець Коростильов став чемпіоном світу-2018 у швидкісній стрільбі з пістолета



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Павло Коростильов

Також в активі чоловічої збірної України бронза у командних змаганнях

Українець Павло Коростильов став чемпіоном світу у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів.

Коростильов виграв золото, набравши 581 очко з 600 можливих.

Другий результат показав Гурпріт Сінгх з Індії (579), а замкнув призову трійку Кім з Республіки Корея (579).

Павло Коростильов, Володимир Пастернак і олімпійський чемпіон Пекіну-2008, випусник Львівського державного університету фізичної культури Олександр Петрів також у цій вправі завоювали командну бронзу.

У загальнокомандному заліку збірна України посідає дев’яте місце, маючи в активі три золоті, чотири срібні та п’ять бронзових нагород.

Лідирує збірна Китаю (19, 14, 8), другою йде команда Республіки Корея (11, 14, 11).

Додамо, що чемпіонат світу-2018 з кульової та стендової стрільби завершиться 14 вересня, фіналом в чоловічому скиті.

Нагадаємо, 13-го вересня Коростильов виборов бронзову медаль в особистому заліку у вправі РП-5 (25 метрів, крупнокаліберний пістолет).

Джерело: Укрінформ