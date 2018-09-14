Українець Коростильов став чемпіоном світу-2018 у швидкісній стрільбі з пістолета
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Також в активі чоловічої збірної України бронза у командних змаганнях
Українець Павло Коростильов став чемпіоном світу у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів.
Коростильов виграв золото, набравши 581 очко з 600 можливих.
Другий результат показав Гурпріт Сінгх з Індії (579), а замкнув призову трійку Кім з Республіки Корея (579).
Павло Коростильов, Володимир Пастернак і олімпійський чемпіон Пекіну-2008, випусник Львівського державного університету фізичної культури Олександр Петрів також у цій вправі завоювали командну бронзу.
У загальнокомандному заліку збірна України посідає дев’яте місце, маючи в активі три золоті, чотири срібні та п’ять бронзових нагород.
Лідирує збірна Китаю (19, 14, 8), другою йде команда Республіки Корея (11, 14, 11).
Додамо, що чемпіонат світу-2018 з кульової та стендової стрільби завершиться 14 вересня, фіналом в чоловічому скиті.
Нагадаємо, 13-го вересня Коростильов виборов бронзову медаль в особистому заліку у вправі РП-5 (25 метрів, крупнокаліберний пістолет).
Джерело: Укрінформ