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    Українець Коростильов став чемпіоном світу-2018 у швидкісній стрільбі з пістолета

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    Павло Коростильов - Українець Коростильов став чемпіоном світу-2018 у швидкісній стрільбі з пістолета
    Павло Коростильов

    Також в активі чоловічої збірної України бронза у командних змаганнях

    Українець Павло Коростильов став чемпіоном світу у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів.

    Коростильов виграв золото, набравши 581 очко з 600 можливих.

    Другий результат показав Гурпріт Сінгх з Індії (579), а замкнув призову трійку Кім з Республіки Корея (579).

    Павло Коростильов, Володимир Пастернак і олімпійський чемпіон Пекіну-2008, випусник Львівського державного університету фізичної культури Олександр Петрів також у цій вправі завоювали командну бронзу.

    У загальнокомандному заліку збірна України посідає дев’яте місце, маючи в активі три золоті, чотири срібні та п’ять бронзових нагород.

    Лідирує збірна Китаю (19, 14, 8), другою йде команда Республіки Корея (11, 14, 11).

    Додамо, що чемпіонат світу-2018 з кульової та стендової стрільби завершиться 14 вересня, фіналом в чоловічому скиті.

    Нагадаємо, 13-го вересня Коростильов виборов бронзову медаль в особистому заліку у вправі РП-5 (25 метрів, крупнокаліберний пістолет).

    Джерело: Укрінформ

    чемпіонат світу Збірна України кульова стрільба
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