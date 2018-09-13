Коростильов виборов бронзову медаль на Чемпіонаті світу з кульової стрільби



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Павло Коростильов

Для 21-річного Коростильова – це перша медаль світової першості

Українець Павло Коростильов виборов бронзову медаль в особистому заліку у вправі РП-5 (25 метрів, крупнокаліберний пістолет) на чемпіонаті світу з кульової стрільби в Кореї.

Таким чином, наша збірна здобула десяту нагороду на чемпіонаті світу.

В доробку українців два золота, чотири срібла і чотири бронзи.

Для 21-річного Коростильова – це перша медаль світової першості.

Раніше він двічі тріумфував на чемпіонатах Європи, а також вигравав Юнацькі Олімпійські ігри в 2014-му році.

Джерело: Sport.ua