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    Українець Лень оформив сьомий дабл-дабл у цьому сезоні в НБА (відео)

    Баскетболіст з України набрав у черговому матчі НБА 12 очок і 10 підбирань
    Український центровий «Фінікса» Олексій Лень оформив сьомий дабл-дабл у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації сезону-2017/18. У матчі проти «Індіани» українець отримав 19 хвилин ігрового часу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Лень записав до активу 12 очок (6/7 двоочкових, 0/2
    • Вчора, 23:04
    • Розсилка
    Олексій Лень (справа)
    Олексій Лень (справа)

    Баскетболіст з України набрав у черговому матчі НБА 12 очок і 10 підбирань

    Український центровий «Фінікса» Олексій Лень оформив сьомий дабл-дабл у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації сезону-2017/18.

    У матчі проти «Індіани» українець отримав 19 хвилин ігрового часу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Лень записав до активу 12 очок (6/7 двоочкових, 0/2 штрафних), 10 підбирань (чотири в атаці), три результативні передачі й один блок-шот при одній втраті.

    Але його «Фініксу» цього виявилося замало – команда програла з рахунком 97:120.

    Нагадаємо, Лень оформив дабл-дабл і став героєм матчу проти «Міннесоти» у грудні 2017 року.

    Також данк українця після проходу Джексона потрапив до топ-5 моментів дня НБА.

    США баскетбол
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