Українець Лень оформив сьомий дабл-дабл у цьому сезоні в НБА (відео)
- Вчора, 23:04
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Олексій Лень (справа)
Баскетболіст з України набрав у черговому матчі НБА 12 очок і 10 підбирань
Український центровий «Фінікса» Олексій Лень оформив сьомий дабл-дабл у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації сезону-2017/18.
У матчі проти «Індіани» українець отримав 19 хвилин ігрового часу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Лень записав до активу 12 очок (6/7 двоочкових, 0/2 штрафних), 10 підбирань (чотири в атаці), три результативні передачі й один блок-шот при одній втраті.
Але його «Фініксу» цього виявилося замало – команда програла з рахунком 97:120.
Нагадаємо, Лень оформив дабл-дабл і став героєм матчу проти «Міннесоти» у грудні 2017 року.
Також данк українця після проходу Джексона потрапив до топ-5 моментів дня НБА.