Баскетболіст з України набрав у черговому матчі НБА 12 очок і 10 підбирань

Український центровий «Фінікса» Олексій Лень оформив сьомий дабл-дабл у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації сезону-2017/18. У матчі проти «Індіани» українець отримав 19 хвилин ігрового часу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Лень записав до активу 12 очок (6/7 двоочкових, 0/2



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Лень (справа)

Баскетболіст з України набрав у черговому матчі НБА 12 очок і 10 підбирань

Український центровий «Фінікса» Олексій Лень оформив сьомий дабл-дабл у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації сезону-2017/18.

У матчі проти «Індіани» українець отримав 19 хвилин ігрового часу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Лень записав до активу 12 очок (6/7 двоочкових, 0/2 штрафних), 10 підбирань (чотири в атаці), три результативні передачі й один блок-шот при одній втраті.

Але його «Фініксу» цього виявилося замало – команда програла з рахунком 97:120.

Нагадаємо, Лень оформив дабл-дабл і став героєм матчу проти «Міннесоти» у грудні 2017 року.

Також данк українця після проходу Джексона потрапив до топ-5 моментів дня НБА.