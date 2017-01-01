Данк українця Леня після проходу Джексона - в топ-5 моментів дня НБА (відео)

Наш баскетболіст провів результативний матч, але не допоміг «Фініксу» перемогти у матчі з «Торонто»

Український центровий «Фінікса» Олексій Лень набрав 14 очок та 7 підбирань у матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Торонто». Втім, така результативна гра нашого баскетболіста не допомогла «Фініксу» здобути перемогу у матчі, який завершився перемогою «Торонто» з рахунком 126:113. Данк українського



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Олексій Лень

Наш баскетболіст провів результативний матч, але не допоміг «Фініксу» перемогти у матчі з «Торонто»

Український центровий «Фінікса» Олексій Лень набрав 14 очок та 7 підбирань у матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Торонто».

Втім, така результативна гра нашого баскетболіста не допомогла «Фініксу» здобути перемогу у матчі, який завершився перемогою «Торонто» з рахунком 126:113.

Данк українського центрового після проходу Джексона також потрапив у топ-5 моментів матчів НБА 5 грудня.