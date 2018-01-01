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    Українець Маліновський забив красивий гол зі штрафного у чемпіонаті Бельгії (відео)

    В нинішньому сезоні на рахунку Маліновського вже п’ять голів у всіх турнірах
    В матчі проти «Андерлехту», який відбувся тиждень тому, Руслан Маліновський заробив дві жовтих картки, через що був змушений пропускати гру з «Локереном». Однак відбувши дискваліфікацію, Руслан повернувся до основи «Генку» в матчі проти «Сент-Трюйдена» і одразу ж став одним з героїв. Саме
    • Сьогодні, 11:23
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    Руслан Маліновський. Фото: Getty Images
    Руслан Маліновський. Фото: Getty Images

    В нинішньому сезоні на рахунку Маліновського вже п’ять голів у всіх турнірах

    В матчі проти «Андерлехту», який відбувся тиждень тому, Руслан Маліновський заробив дві жовтих картки, через що був змушений пропускати гру з «Локереном».

    Однак відбувши дискваліфікацію, Руслан повернувся до основи «Генку» в матчі проти «Сент-Трюйдена» і одразу ж став одним з героїв. Саме Маліновський відкрив рахунок у поєдинку вже фірмовим ударом зі штрафного.

    Ось тільки втримати перемогу «Генк» не зміг – на 79-й хвилині гості, за яких повний матч відіграв Роман Безус, відігрались.

    Додамо, що в нинішньому сезоні на рахунку Маліновського вже п’ять голів у всіх турнірах. Його «Генк» посідає сьоме місце в турнірній таблиці. «Сент-Трюйден» перебуває на одній сходинці вище.

    Джерело: ua-football.com

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