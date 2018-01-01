Українець Маліновський забив красивий гол зі штрафного у чемпіонаті Бельгії (відео)
- Сьогодні, 11:23
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Розсилка
В нинішньому сезоні на рахунку Маліновського вже п’ять голів у всіх турнірах
В матчі проти «Андерлехту», який відбувся тиждень тому, Руслан Маліновський заробив дві жовтих картки, через що був змушений пропускати гру з «Локереном».
Однак відбувши дискваліфікацію, Руслан повернувся до основи «Генку» в матчі проти «Сент-Трюйдена» і одразу ж став одним з героїв. Саме Маліновський відкрив рахунок у поєдинку вже фірмовим ударом зі штрафного.
Ось тільки втримати перемогу «Генк» не зміг – на 79-й хвилині гості, за яких повний матч відіграв Роман Безус, відігрались.
Додамо, що в нинішньому сезоні на рахунку Маліновського вже п’ять голів у всіх турнірах. Його «Генк» посідає сьоме місце в турнірній таблиці. «Сент-Трюйден» перебуває на одній сходинці вище.
Джерело: ua-football.com