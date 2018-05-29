Святослав Михайлюк прибуде на перегляд у стан уже третьої команди НБА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святослав Михайлюк

Українець тепер відправиться на перегляд до команди Олексія Леня

Український випускник університету «Канзас Джейгокс» Святослав Михайлюк візьме участь у таборі «Фінікс Санз», який пройде напередодні драфту НБА-2018.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Саме у складі «Фінікса» з 2013 року виступає український центровий Олексій Лень, який влітку стане необмежено вільним агентом.

На майбутньому драфті в активі «Фінікса» відразу чотири піка – перший, 16-й, 31-й і 59-й.

До цього Михайлюк уже брав участь у таборах «Чикаго Буллз» і «Вашингтон Візардс».

«Візардс» мають у своєму активі 44-й номер на драфті 2018 року та розглядають можливість того, що Михайлюк зможе виходити на заміну замість зіркового захисника команди Бредлі Біла.

Нагадаємо, раніше Михайлюк, який потрапив до розширеної заявки національної збірної України, взяв участь у драфт-комбайні у Нью-Йорку.

Додамо, що український захисник став найкращим гравцем другого матчу на драфт-комбайні НБА. За 21:02 він набрав 20 очок, 6 підбирань, 1 блок-шот.

Втім команда українця програла – 64:87.