Українець Паніот не пробився до довільної частини чемпіонату Європи з фігурного катання

У Москві українець показав у короткій програмі 25-й результат

Український фігурист Ярослав Паніот не зміг кваліфікуватися до довільної програми у чоловічому одиночному катанні чемпіонату Європи, який стартував у Москві. Через невдалий виступ у короткій програмі 20-річний спортсмен набрав лише 60.07 балів, і цього не вистачило, щоб продовжити змагання. Він зупинився за крок до мети, посівши 25-те



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Ярослав Паніот

У Москві українець показав у короткій програмі 25-й результат

Український фігурист Ярослав Паніот не зміг кваліфікуватися до довільної програми у чоловічому одиночному катанні чемпіонату Європи, який стартував у Москві.

Через невдалий виступ у короткій програмі 20-річний спортсмен набрав лише 60.07 балів, і цього не вистачило, щоб продовжити змагання.

Він зупинився за крок до мети, посівши 25-те місце, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Під час прокату учень американського тренера Теммі Гембл припустився численних серйозних помилок, зірвавши обидва стрибки у чотири оберти – спочатку фліп, який він заявив у каскаді з потрійним тулупом, а потім «сольний» четверний тулуп.

Після двох падінь Ярослав помилився і під час виконання потрійного акселя. Відтак українець отримав найнижчі у нинішньому сезоні оцінки за коротку програму: його техніку судді оцінили у 31.60 балів, компоненти – 30.47.

«Я не дуже засмучений, оскільки для мене це досвід, який я розглядаю у контексті підготовки до Олімпійських ігор. Я зробив все, що міг», - заявив фігурист після виступу.

Як і передбачалося, коротку програму виграв п’ятиразовий чемпіон Європи іспанець Хав’єр Фернандес з результатом 103.82. На другому місці йде росіянин Дмитро Алієв – 91.33,на третьому – Деніс Васільєвс з Латвії – 85.11.

У вечірній сесії виступлять спортивні пари. Україна у цій дисципліні не представлена.