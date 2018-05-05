Українець Проценко став п'ятим на першому етапі Діамантової ліги

Переможцем став місцевий спортсмен Мутаз Баршим

Український стрибун у висоту Андрій Проценко показав п'ятий результат на першому етапі Діамантової ліги в 2018 році, який пройшов в катарській Досі. Проценко з першого разу подолав планку в 2.10 м, не без труднощів взяв висоту 2.20 м, а після з третьої спроби йому підкорилася позначка в 2.24 м. Українець намагався взяти планку в 2.27 м, але не



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Андрій Проценко. Фото: Highjump.in.ua

Переможцем став місцевий спортсмен Мутаз Баршим

Український стрибун у висоту Андрій Проценко показав п'ятий результат на першому етапі Діамантової ліги в 2018 році, який пройшов в катарській Досі.

Проценко з першого разу подолав планку в 2.10 м, не без труднощів взяв висоту 2.20 м, а після з третьої спроби йому підкорилася позначка в 2.24 м. Українець намагався взяти планку в 2.27 м, але не зміг в трьох спробах впоратися з висотою і завершив виступ .

Переможцем став місцевий спортсмен Мутаз Баршим - чемпіон світу минулого року. Він виявився сильнішим в дуелі з сірійцем Маджем Еддіном Газалем. Мутаз з першого разу стрибнув 2.36 м, а потім взяв висоту 2.40 м.

Нагадаємо, що Україну на етапі Діамантової ліги представляють всього два легкоатлети.

Джерело: xsport.ua