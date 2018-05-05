  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українець Проценко став п'ятим на першому етапі Діамантової ліги

    Переможцем став місцевий спортсмен Мутаз Баршим
    Український стрибун у висоту Андрій Проценко показав п'ятий результат на першому етапі Діамантової ліги в 2018 році, який пройшов в катарській Досі. Проценко з першого разу подолав планку в 2.10 м, не без труднощів взяв висоту 2.20 м, а після з третьої спроби йому підкорилася позначка в 2.24 м. Українець намагався взяти планку в 2.27 м, але не
    • Сьогодні, 09:31
    • Розсилка
    Андрій Проценко. Фото: Highjump.in.ua
    Андрій Проценко. Фото: Highjump.in.ua

    Переможцем став місцевий спортсмен Мутаз Баршим

    Український стрибун у висоту Андрій Проценко показав п'ятий результат на першому етапі Діамантової ліги в 2018 році, який пройшов в катарській Досі.

    Проценко з першого разу подолав планку в 2.10 м, не без труднощів взяв висоту 2.20 м, а після з третьої спроби йому підкорилася позначка в 2.24 м. Українець намагався взяти планку в 2.27 м, але не зміг в трьох спробах впоратися з висотою і завершив виступ .

    Переможцем став місцевий спортсмен Мутаз Баршим - чемпіон світу минулого року. Він виявився сильнішим в дуелі з сірійцем Маджем Еддіном Газалем. Мутаз з першого разу стрибнув 2.36 м, а потім взяв висоту 2.40 м.

    Нагадаємо, що Україну на етапі Діамантової ліги представляють всього два легкоатлети.

    Джерело: xsport.ua

    Діамантова ліга Андрій Проценко легка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ