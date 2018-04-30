Україну на етапі Діамантової ліги представлять всього два легкоатлети
- Сьогодні, 21:57
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Розсилка
Андрій Проценко
Богдан Бондаренко змагання пропустить
Організатори першого етапу Діамантової ліги в Досі опублікували склади на змагання.
Україну представлять два спортсмена - стрибун у висоту Андрій Проценко, а дистанцію в 3000 метрів побіжить Тамара Твердоступ, яка зазвичай виступає в ролі пейсмейкера.
Богдан Бондаренко змагання пропустить.
Перший етап Діамантової ліги пройде 4 травня.
Раніше повідомлялося, що двоє українців потрапили у десятку найсильніших на ультрамарфоні 50km di Romagna.
Джерело: xsport.ua