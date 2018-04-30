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    Україну на етапі Діамантової ліги представлять всього два легкоатлети

    Богдан Бондаренко змагання пропустить
    Організатори першого етапу Діамантової ліги в Досі опублікували склади на змагання. Україну представлять два спортсмена - стрибун у висоту Андрій Проценко, а дистанцію в 3000 метрів побіжить Тамара Твердоступ, яка зазвичай виступає в ролі пейсмейкера. Богдан Бондаренко змагання пропустить. Перший етап Діамантової ліги пройде 4 травня. Раніше
    • Сьогодні, 21:57
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    Андрій Проценко
    Андрій Проценко

    Богдан Бондаренко змагання пропустить

    Організатори першого етапу Діамантової ліги в Досі опублікували склади на змагання.

    Україну представлять два спортсмена - стрибун у висоту Андрій Проценко, а дистанцію в 3000 метрів побіжить Тамара Твердоступ, яка зазвичай виступає в ролі пейсмейкера.

    Богдан Бондаренко змагання пропустить.

    Перший етап Діамантової ліги пройде 4 травня.

    Раніше повідомлялося, що двоє українців потрапили у десятку найсильніших на ультрамарфоні 50km di Romagna.

    Джерело: xsport.ua

    Богдан Бондаренко Андрій Проценко легка атлетика
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