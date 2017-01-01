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    Українець Радівілов переміг на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

    Олег Верняєв на цих же змаганнях зміг вибороти лише 4 місце
    Український спортсмен Ігор Радівілов виграв золоту медаль у вправах на кільцях під час етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики. Українець посів перше місце у вправі на кільцях і показав результат 15.133. Таким чином, Радівілов зумів обійти китайців Пенг Лея (15.066) і Чінгун Лана (14.633) і завоював перше місце. Інший призер Чемпіонату
    • 25 Листопада, 21:41
    • Розсилка

    Олег Верняєв на цих же змаганнях зміг вибороти лише 4 місце

    Український спортсмен Ігор Радівілов виграв золоту медаль у вправах на кільцях під час етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики.

    Українець посів перше місце у вправі на кільцях і показав результат 15.133. Таким чином, Радівілов зумів обійти китайців Пенг Лея (15.066) і Чінгун Лана (14.633) і завоював перше місце.

    Інший призер Чемпіонату світу-2017 Олег Верняєв не зумів пробитися в трійку лідерів у вправі на коні. З результатом 14.466 українець посів четверте місце. Андрій Сенічкін став шостим - 14.333.

    «Ігор Радівілов - переможець етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики у вправах на кільцях», — повідомляє Національний олімпійський комітет.

    У жовтні Радівілов став срібним призером Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.

    Радівілов - бронзовий призер Олімпійських ігор 2012, чемпіон Європи у вправах на кільцях 2013 року. На його честь названо опорний стрибок «The Radivilov».

    спортивна гімнастика
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