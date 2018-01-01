Українець Володько здобув перемогу на першому фестивалі зі скелелазіння в Омані

Турнір відбувся у грудні у провінції Мусандам цієї держави

Під кінець 2017 року скелелази з усього світу змагались на першому скелелазному фестивалі Red Bull Psicobloc, який відбувся у грудні у Діббі (провінція Мусандам, Оман). Цей фестиваль став першим подібним заходом на всьому Ближньому Сході, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України. Суть змагань полягала у максимальному проходженні



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Юрій Володько (по центру)

Турнір відбувся у грудні у провінції Мусандам цієї держави

Під кінець 2017 року скелелази з усього світу змагались на першому скелелазному фестивалі Red Bull Psicobloc, який відбувся у грудні у Діббі (провінція Мусандам, Оман).

Цей фестиваль став першим подібним заходом на всьому Ближньому Сході, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Суть змагань полягала у максимальному проходженні маршруту, що фіксувалось за допомогою червоних прапорців, які спортсмени збирали протягом свого сходження без використання страховки.

Протягом дня Кріс Шарма демонстрував глядачам свій талант світового рівня. Він майже здолав власний проект Ultimate Route, а у фіналі сам створив маршрут, розміщуючи прапорці на скелі під час свого підйому.

Загалом у змаганнях взяв участь 41 спортсмен, а переможцем серед чоловіків став українець Юрій Володько.

У жіночому заліку перемогу здобула Майсам Ель Кайї.

Другі та треті місця посіли серед чоловіків Хамад Саджвані (ОАЕ), Ян-Георг Вагенфельд (Німеччина) відповідно та Анна Ромео (Франція), Ірма Кеслер Прата (Хорватія) – серед жінок.