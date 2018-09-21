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    Українка Чернишова зіграє у фінальному матчі на турнірі в Казахстані

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    Марина Чернишова - Українка Чернишова зіграє у фінальному матчі на турнірі в Казахстані
    Марина Чернишова

    Марина Чернишова буде боротися за другий титул ITF в сезоні

    У півфінальному матчі 15-тисячника в Казахстані 19-річна українка, яка отримала перший номер посіву, перемогла 16-річну представницю Росії Марію Шушаріну, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію: 6:4, 6:3.

    У вирішальному матчі Чернишова зустрінеться з переможницею зустрічі між росіянкою Уляною Айзатуліною та другою сіяною на турнірі Ксенією Палкіною з Киргизстану.

    Зазначимо, що це буде другий поспіль фінал для нашої тенісистки. Минулого тижня Марина виграла свій перший титул в сезоні на турнірі з аналогічним призовим фондом в Алмати.

    Джерело: btu.org.ua

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