Українка Чернишова зіграє у фінальному матчі на турнірі в Казахстані
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Марина Чернишова
Марина Чернишова буде боротися за другий титул ITF в сезоні
У півфінальному матчі 15-тисячника в Казахстані 19-річна українка, яка отримала перший номер посіву, перемогла 16-річну представницю Росії Марію Шушаріну, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію: 6:4, 6:3.
У вирішальному матчі Чернишова зустрінеться з переможницею зустрічі між росіянкою Уляною Айзатуліною та другою сіяною на турнірі Ксенією Палкіною з Киргизстану.
Зазначимо, що це буде другий поспіль фінал для нашої тенісистки. Минулого тижня Марина виграла свій перший титул в сезоні на турнірі з аналогічним призовим фондом в Алмати.
Джерело: btu.org.ua