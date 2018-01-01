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    Українка Костюк програє на старті турніру у Плейфорді

    Марта Костюк не змогла пробитися до другого кола 25-тисячника в Австралії
    У матчі першого кола 15-річна українка, яка подолала кваліфікацію, поступилася представниці Греції Валентині Грамматікопулу: 5:7, 3:6. Зазначимо, що в першому сеті киянка була попереду з рахунком 5:3, але не змогла реалізувати два сетболи і програла чотири гейми поспіль. За участь на турнірі Костюк заробила два рейтингових очки і $ 354 призових
    • Сьогодні, 19:07
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    Марта Костюк. Фото: btu.org.ua
    Марта Костюк. Фото: btu.org.ua

    Марта Костюк не змогла пробитися до другого кола 25-тисячника в Австралії

    У матчі першого кола 15-річна українка, яка подолала кваліфікацію, поступилася представниці Греції Валентині Грамматікопулу: 5:7, 3:6.

    Зазначимо, що в першому сеті киянка була попереду з рахунком 5:3, але не змогла реалізувати два сетболи і програла чотири гейми поспіль.

    За участь на турнірі Костюк заробила два рейтингових очки і $ 354 призових грошей.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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