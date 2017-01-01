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    Українка Костюк вирішила ще раз зіграти на юніорському Australian Open (відео)

    Марта Костюк захищатиме одиночний титул у Мельбурні
    Українська тенісистка назвала Відкритий чемпіонат Австралії своїм останнім юніорським турніром, незважаючи на те, що її мати та тренер Талина Костюк таким рішенням незадоволена. Про це йдеться у сюжеті спортивних новин телеканалу «UA:Перший». Після перемоги на ITF Junior Masters у жовтні, 15-річна киянка говорила, що більше не буде
    • Сьогодні, 12:11
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    Марта Костюк. Фото Corinne Dubreuil
    Марта Костюк. Фото Corinne Dubreuil

    Марта Костюк захищатиме одиночний титул у Мельбурні

    Українська тенісистка назвала Відкритий чемпіонат Австралії своїм останнім юніорським турніром, незважаючи на те, що її мати та тренер Талина Костюк таким рішенням незадоволена.

    Про це йдеться у сюжеті спортивних новин телеканалу «UA:Перший».

    Після перемоги на ITF Junior Masters у жовтні, 15-річна киянка говорила, що більше не буде виступати на юніорських турнірах і з нового сезону повністю переключиться на дорослі змагання.

    Перед Australian Open Костюк планує зіграти на турнірі ITF з призовим $ 25 000 в австралійському Плейфорді (заявлена ув кваліфікації), який пройде з 1-го по 7-е січня.

    Окрім Марти, на юніорський «мейджор» заявилися Маргарита Білоконь, Вікторія Дема й Олексій Крутих, який може виступити у кваліфікації. інформує btu.org.ua.

    Нагадаємо, Марта Костюк завершує рік на другій сходинці юніорського тенісного рейтингу.

    теніс
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