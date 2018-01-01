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    Українка Костюк здобула вольову перемогу у кваліфікації Australian Open

    Наступною суперницею Костюк стане 22-річна представниця Чехії Барбора Крейчикова
    У півфіналі кваліфікації відкритого чемпіонату Австралії українська тенісистка Марта Костюк здобула вольову перемогу. Суперницею 15-річної киянки була представниця Чилі Даніела Сегель. Опонентка Костюк виграла перший сет з рахунком 6:1, але ця обставина не знітила Марту, яка виграла дві наступні партії - 6:4, 6:2, і вийшла до вирішальної стадії
    • Сьогодні, 11:35
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    Марта Костюк. Фото: Getty Images
    Марта Костюк. Фото: Getty Images

    Наступною суперницею Костюк стане 22-річна представниця Чехії Барбора Крейчикова

    У півфіналі кваліфікації відкритого чемпіонату Австралії українська тенісистка Марта Костюк здобула вольову перемогу.

    Суперницею 15-річної киянки була представниця Чилі Даніела Сегель. Опонентка Костюк виграла перший сет з рахунком 6:1, але ця обставина не знітила Марту, яка виграла дві наступні партії - 6:4, 6:2, і вийшла до вирішальної стадії кваліфікації на Australian Open.

    У вирішальному матчі відбору до основного раунду турніру Великого шолому суперницею Костюк стане 22-річна представниця Чехії Барбора Крейчикова.

    Джерело: depo сектор

    теніс
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