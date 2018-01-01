Українка Костюк здобула вольову перемогу у кваліфікації Australian Open
- Сьогодні, 11:35
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Марта Костюк. Фото: Getty Images
Наступною суперницею Костюк стане 22-річна представниця Чехії Барбора Крейчикова
У півфіналі кваліфікації відкритого чемпіонату Австралії українська тенісистка Марта Костюк здобула вольову перемогу.
Суперницею 15-річної киянки була представниця Чилі Даніела Сегель. Опонентка Костюк виграла перший сет з рахунком 6:1, але ця обставина не знітила Марту, яка виграла дві наступні партії - 6:4, 6:2, і вийшла до вирішальної стадії кваліфікації на Australian Open.
У вирішальному матчі відбору до основного раунду турніру Великого шолому суперницею Костюк стане 22-річна представниця Чехії Барбора Крейчикова.
Джерело: depo сектор