  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українка Лопатецька пробилася до чвертьфіналу юніорського US Open

    • Розсилка
    Дарья Лопатецька - Українка Лопатецька пробилася до чвертьфіналу юніорського US Open
    Дарья Лопатецька

    Дарья Лопатецька виграла п'ятий матч на Відкритому чемпіонаті США

    У матчі третього кола 15-річна українка, яка потрапила до основної сітки через кваліфікацію, за півтори години здобула перемогу над 17-річною Елізабет Мандлік з США: 7:5, 6:4.

    У стартовому сеті Лопатецька мала перевагу в два гейми, ведучи 5:3, проте американці вдалося зрівняти рахунок. Після цього харків'янка до кінця сету програла суперниці лише один розіграш.

    У другому сеті Мандлік вийшла вперед з рахунком 4:2, але потім Дарья виграла чотири гейми поспіль. Нагадаємо, що це дебютний турнір Великого Шолома серед гравців до 18 років для нашої тенісистки.

    Читайте також



    За місце в півфіналі Лопатецька боротиметься із другою ракеткою юніорського рейтингу Корі Гауфф, яка посіяна в Нью-Йорку під першим номером. У минулому сезоні 14-річна американка вже ставала фіналісткою US Open, а в червні цього року завоювала титул на юніорському Ролан Гарросі.

    Джерело: btu.org.ua

    Читайте також
    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ