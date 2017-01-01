Українка Меркушина фінішувала в ТОП-10 в спринті на Кубку IBU

Вона фінішувала десятою, показавши 13-й результат на лижні

Німкеня Деніз Херрманн на останньому кілометрі вирвала перемогу у другому спринті на етапі Кубка IBU. Краща з українок - Анастасія Меркушина - замкнула ТОП-10. Очікування від другого жіночого спринту на першому етапі Кубка IBU були великими. Все-таки тут виступало кілька українок, які наступного тижня побіжать на першому етапі Кубка світу.



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Вона фінішувала десятою, показавши 13-й результат на лижні

Німкеня Деніз Херрманн на останньому кілометрі вирвала перемогу у другому спринті на етапі Кубка IBU. Краща з українок - Анастасія Меркушина - замкнула ТОП-10.

Очікування від другого жіночого спринту на першому етапі Кубка IBU були великими. Все-таки тут виступало кілька українок, які наступного тижня побіжать на першому етапі Кубка світу.

Особлива увага була прикута до Анастасії Меркушиної, яка і показала найкращий результат серед «синьо-жовтих».

Настя незвично довго працювала на другій стрільбі, але все одно не зуміла закрити всі мішені - один промах. Саме ця помилка завадила Меркушиній поборотися за подіум. Українка фінішувала десятою, показавши 13-й результат на лижні.

Трохи краще пробігли гонку Яна Бондар (10-й результат ногами) і Ольга Абрамова (11-й), але проблеми зі стійкою не дали їм можливості фінішувати навіть в топ-20.

Яна промахнулася тричі і фінішувала 33-ю, а Ольга зробила два промахи, що відкинуло її на 21-е місце. Але варто зазначити, що в ході останнього кола Бондар відіграла 11 місць, а Абрамова - дев'ять.

Непогану гонку провела також Марія Панфілова, але вона ще дуже далека від оптимальних кондицій: нуль промахів і 24-е місце.

Всього на десять секунд від Панфілової відстала Юлія Журавок (30-е місце), але при цьому у неї два промахи. А Надія Бєлкіна, також зробивши дві помилки, фінішувала 38-ю.

Без п'яти хвилин переможницею гонки була австрійка Катарина Іннерхофер, яка на останньому колі зуміла втримати перевагу над норвежкою Теклой Брун-Лі.

Однак несподівано перше місце у Іннерхофер відняла німкеня Деніз Херрманн, відіграла на третьому колі у австріяки 16 секунд - і ще «накинувши» 4 секунди на фініші.

Херрманн зробила дві помилки на вогневих рубежах, але вона просто розірвала суперниць на лижні - відрив від найближчого суперниці склав більше 40 секунд.

Для Деніз це третя перемога на етапах Кубка IBU в кар'єрі.

Фінішний протокол змагань:

1. Деніз Херрманн (Німеччина, 1 + 1) 20:43.9;

2. Катаріна Іннерхофер (Австрія, 0 + 0) +4.0;

3. Текла Брун-Лі (Норвегія, 0 + 0) +9.8;

...

10. Анастасія Меркушина (0 + 1) +43.9;

21. Ольга Абрамова (0 + 2) +1:12.8;

24. Марія Панфілова (0 + 0) +1:16.2;

30. Юлія Журавок (1 + 1) +1:27.8;

33. Яна Бондар (0 + 3) +1:37.4;

38. Надія Бєлкіна (1 + 1) +1:48.2.

Джерело: sportarena.com