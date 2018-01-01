Українка потрапила до квіткової церемонії Кубка IBU

У першій жіночій гонці в українських вболівальників було два приводи для радості

В словацькому Осрблі поновилися змагання в Кубку IBU. Для післяноворічного «розгойдування» спортсменам запропонована полегшена програма четвертого етапу - по два спринти у жінок і чоловіків. У першій жіночій гонці в українських вболівальників було два приводи для радості. Перший подарувала Юлія Журавок, яка вже звично стала кращою в



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Юлія Журавок. Фото: biathlon.com.ua

У першій жіночій гонці в українських вболівальників було два приводи для радості

В словацькому Осрблі поновилися змагання в Кубку IBU. Для післяноворічного «розгойдування» спортсменам запропонована полегшена програма четвертого етапу - по два спринти у жінок і чоловіків.

У першій жіночій гонці в українських вболівальників було два приводи для радості. Перший подарувала Юлія Журавок, яка вже звично стала кращою в нашій команді на Кубку IBU. Пройшовши чисто два вогневі рубежі, Юля на фініші показала «квітковий» п'ятий результат і в загальному заліку Кубку IBU піднялася на третю позицію.

Другий привід для оптимізму вболівальникам дала Яна Бондар, і навіть не стільки 13-м результатом, скільки одним вогневим рубежем: стійка в її виконанні зайняла всього 24 секунди і при цьому завершилася лише з одним штрафним колом.

Ще швидше (і без штрафу) другий рубіж пройшла Марія Панфілова. Але після одного промаху в стрільбі лежачи швидкості Маші вистачило лише для того, щоб потрапити в залікову зону з 33-м результатом. Про це повідомляє Федерація біатлону України.

Ще дві українки, Марія Кручова і Ольга Абрамова, в цьому спринті залишилися без кубкових очок, фінішувавши 52-ю і 58-ю відповідно.

А перемогу в гонці здобула лідер Кубку IBU Уляна Кайшева, яка відсвяткувала вже четвертий успіх в цьому сезоні. Другою фінішувала француженка Хлоє Шевальє, а третє місце на подіумі вирвала норвежка Кайя-Вейє Ніколайс, за рахунок фінішного ривка вона на півсекунди випередив німкеню Каролін Хорхлер.

Біатлон. Кубок IBU

Орсблі, Словаччина

Спринт. Жінки:

1. Уляна Кайшева (Росія, 0 + 0) 20:25.2;

2. Хло Шевал’є (Франція, 0 + 0) +7.5;

3. Кайя Ніколайс (Норвегія, 0 + 0) +13.3;

4. Надін Хорхлер (Німеччина, 0 + 0) +13.9;

5. Юлія Журавок (Україна, 0 + 0) +38.5;

...

13. Яна Бондар (1 + 1) +1:00.9;

33. Марія Панфілова (1 + 0) +1:58.1;

52. Марія Кручова (0 + 1) +2: 0.8;

58. Ольга Абрамова (1 + 2) +2:52.5;

Надія Бєлкіна - не стартувала.