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    Українка потрапила до квіткової церемонії Кубка IBU

    У першій жіночій гонці в українських вболівальників було два приводи для радості
    В словацькому Осрблі поновилися змагання в Кубку IBU. Для післяноворічного «розгойдування» спортсменам запропонована полегшена програма четвертого етапу - по два спринти у жінок і чоловіків. У першій жіночій гонці в українських вболівальників було два приводи для радості. Перший подарувала Юлія Журавок, яка вже звично стала кращою в
    • Сьогодні, 13:13
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    Юлія Журавок. Фото:&nbsp;biathlon.com.ua
    Юлія Журавок. Фото: biathlon.com.ua

    У першій жіночій гонці в українських вболівальників було два приводи для радості

    В словацькому Осрблі поновилися змагання в Кубку IBU. Для післяноворічного «розгойдування» спортсменам запропонована полегшена програма четвертого етапу - по два спринти у жінок і чоловіків.

    У першій жіночій гонці в українських вболівальників було два приводи для радості. Перший подарувала Юлія Журавок, яка вже звично стала кращою в нашій команді на Кубку IBU. Пройшовши чисто два вогневі рубежі, Юля на фініші показала «квітковий» п'ятий результат і в загальному заліку Кубку IBU піднялася на третю позицію.

    Другий привід для оптимізму вболівальникам дала Яна Бондар, і навіть не стільки 13-м результатом, скільки одним вогневим рубежем: стійка в її виконанні зайняла всього 24 секунди і при цьому завершилася лише з одним штрафним колом.

    Ще швидше (і без штрафу) другий рубіж пройшла Марія Панфілова. Але після одного промаху в стрільбі лежачи швидкості Маші вистачило лише для того, щоб потрапити в залікову зону з 33-м результатом. Про це повідомляє Федерація біатлону України.

    Ще дві українки, Марія Кручова і Ольга Абрамова, в цьому спринті залишилися без кубкових очок, фінішувавши 52-ю і 58-ю відповідно.

    А перемогу в гонці здобула лідер Кубку IBU Уляна Кайшева, яка відсвяткувала вже четвертий успіх в цьому сезоні. Другою фінішувала француженка Хлоє Шевальє, а третє місце на подіумі вирвала норвежка Кайя-Вейє Ніколайс, за рахунок фінішного ривка вона на півсекунди випередив німкеню Каролін Хорхлер.

    Біатлон. Кубок IBU

    Орсблі, Словаччина

    Спринт. Жінки:

    1. Уляна Кайшева (Росія, 0 + 0) 20:25.2;
    2. Хло Шевал’є (Франція, 0 + 0) +7.5;
    3. Кайя Ніколайс (Норвегія, 0 + 0) +13.3;
    4. Надін Хорхлер (Німеччина, 0 + 0) +13.9;
    5. Юлія Журавок (Україна, 0 + 0) +38.5;
    ...
    13. Яна Бондар (1 + 1) +1:00.9;
    33. Марія Панфілова (1 + 0) +1:58.1;
    52. Марія Кручова (0 + 1) +2: 0.8;
    58. Ольга Абрамова (1 + 2) +2:52.5;
    Надія Бєлкіна - не стартувала.

    біатлон Словаччина спринт Україна
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