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    Українка Шух розпочала сезон з перемоги на турнірі в Таллінні

    В 2017 році Шух встановила в Таллінні світовий рекорд U-20
    Українська багатоборка Аліна Шух виграла свій перший старт сезону International Combined Events Meeting, який проходив в Таллінні. Шух набрала 4375 очок, пробігши 60 метрів з бар'єрами за 8,98 с, стрибнувши 1,77 м у висоту, штовхнувши ядро на 13,40, стрибнувши в довжину на 6,15 м і пробігши 800 м за 2:16,61. Цей результат дозволив українці
    • Сьогодні, 12:14
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    Аліна Шух. Фото:&nbsp;<span>facebook.com/pg/kergejoustik</span>
    Аліна Шух. Фото: facebook.com/pg/kergejoustik

    В 2017 році Шух встановила в Таллінні світовий рекорд U-20

    Українська багатоборка Аліна Шух виграла свій перший старт сезону International Combined Events Meeting, який проходив в Таллінні.

    Шух набрала 4375 очок, пробігши 60 метрів з бар'єрами за 8,98 с, стрибнувши 1,77 м у висоту, штовхнувши ядро на 13,40, стрибнувши в довжину на 6,15 м і пробігши 800 м за 2:16,61. Цей результат дозволив українці захистити титул чемпіонки турніру.

    Відзначимо, що в 2017 році Шух встановила в Таллінні світовий рекорд U-20, показавши результат 4542 очка.

    Таким чином, Аліна вийшла на п'яте місце світового рейтингу і на третє - європейського в поточному сезоні.

    Нагадаємо, Юлія Левченко та Катерина Табашник посіли друге місце на IAAF World Indoor Tour.

    Джерело: xsport.ua

    Юлія Левченко Естонія IAAF легка атлетика рекорд
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