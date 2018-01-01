Українка Табашник перемогла на міжнародному турнірі з легкої атлетики у Франції
- Сьогодні, 08:32
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У секторі для стрибків у висоту, як і кількома днями раніше в Остраві, зустрілися Катерина Табашник й Ірина Геращенко
Міжнародні легкоатлетичні змагання у Валь-де-Рей (27 січня) принесли чергові успіхи українцям.
Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
У секторі для стрибків у висоту, як і кількома днями раніше в Остраві, зустрілися Катерина Табашник й Ірина Геращенко.
Тоді перемогла Геращенко, цього разу найкращою була Табашник.
Катерина виграла змагання з результатом 1,90 м, а Ірина, настрибавши 1,86 м, стала другою.
Анна Плотіцина повторила час, показаний нею 24 січня у Тарту.
Подолавши 60 метрів з бар’єрами за 8,15 с, вона стала другою. Українка на тисячні долі секунди випередила фінку Нооралотту Незірі.
А швидшою була лише угорка Лука Козак (8,09 с).
Четверті місця посіли Христина Стуй з бігу на 60 метрів (7,41 с) й Андрій Ковальов зі стрибків у висоту (2,05 м).
Турнір також запам’ятався двома рекордами. У секторі для потрійного стрибка Фабріс Занго Г’югз вже у першій спробі встановив національний рекорд Буркіна-Фасо (16,65 м).
Впродовж змагань він поліпшував його ще чотири рази. Найкращий з них був у заключній спробі – 17,23 м, які до того ж стали рекордом Африки у приміщенні.
До цього автором найкращого стрибка в історії Африки був нігерієць Аджаї Агбебаку. 30 січня 1982 року він встановив рекорд на позначці 17,00 метрів.
З тих пір ніхто на континенті не літав далі.
Юніорський світовий рекорд у приміщенні з бігу на 1500 метрів встановив ефіоп Самуель Тефера (3.36,05 хв).
Попереднє досягнення належало Белалу Алі Мансуру з Бахрейну і було встановлене 20 лютого 2007 року.