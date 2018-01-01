Українка Табашник перемогла на міжнародному турнірі з легкої атлетики у Франції

У секторі для стрибків у висоту, як і кількома днями раніше в Остраві, зустрілися Катерина Табашник й Ірина Геращенко

Міжнародні легкоатлетичні змагання у Валь-де-Рей (27 січня) принесли чергові успіхи українцям. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. У секторі для стрибків у висоту, як і кількома днями раніше в Остраві, зустрілися Катерина Табашник й Ірина Геращенко. Тоді перемогла Геращенко, цього разу найкращою була Табашник.



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Катерина Табашник. Фото: Федерації легкої атлетики Білорусі

У секторі для стрибків у висоту, як і кількома днями раніше в Остраві, зустрілися Катерина Табашник й Ірина Геращенко

Міжнародні легкоатлетичні змагання у Валь-де-Рей (27 січня) принесли чергові успіхи українцям.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.



У секторі для стрибків у висоту, як і кількома днями раніше в Остраві, зустрілися Катерина Табашник й Ірина Геращенко.

Тоді перемогла Геращенко, цього разу найкращою була Табашник.

Катерина виграла змагання з результатом 1,90 м, а Ірина, настрибавши 1,86 м, стала другою.



Анна Плотіцина повторила час, показаний нею 24 січня у Тарту.

Подолавши 60 метрів з бар’єрами за 8,15 с, вона стала другою. Українка на тисячні долі секунди випередила фінку Нооралотту Незірі.

А швидшою була лише угорка Лука Козак (8,09 с).



Четверті місця посіли Христина Стуй з бігу на 60 метрів (7,41 с) й Андрій Ковальов зі стрибків у висоту (2,05 м).



Турнір також запам’ятався двома рекордами. У секторі для потрійного стрибка Фабріс Занго Г’югз вже у першій спробі встановив національний рекорд Буркіна-Фасо (16,65 м).

Впродовж змагань він поліпшував його ще чотири рази. Найкращий з них був у заключній спробі – 17,23 м, які до того ж стали рекордом Африки у приміщенні.

До цього автором найкращого стрибка в історії Африки був нігерієць Аджаї Агбебаку. 30 січня 1982 року він встановив рекорд на позначці 17,00 метрів.

З тих пір ніхто на континенті не літав далі.



Юніорський світовий рекорд у приміщенні з бігу на 1500 метрів встановив ефіоп Самуель Тефера (3.36,05 хв).

Попереднє досягнення належало Белалу Алі Мансуру з Бахрейну і було встановлене 20 лютого 2007 року.