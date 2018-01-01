Українка Ягупова випередила росіянку у боротьбі за звання найкращої баскетболістки туру

У четвертому турі кваліфікації на Євробаскет-2019 Аліна зробила дабл-дабл

Капітан збірної України Аліна Ягупова стала найкращим гравцем туру кваліфікації чемпіонату Європи 2019 року. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України. У матчі проти Нідерландів вона набрала 39 очок, 10 підбирань, чотири передачі, п’ять перехоплень та один блок-шот. Ефективність – 47. Українка випередила росіянку



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Аліна Ягупова. Фото ФБУ

У четвертому турі кваліфікації на Євробаскет-2019 Аліна зробила дабл-дабл

Капітан збірної України Аліна Ягупова стала найкращим гравцем туру кваліфікації чемпіонату Європи 2019 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

У матчі проти Нідерландів вона набрала 39 очок, 10 підбирань, чотири передачі, п’ять перехоплень та один блок-шот. Ефективність – 47.

Українка випередила росіянку Марію Вадєєву, яка у матчі проти Албанії набрала 24 очки, сім підбирань, сім передач, чотири перехоплення, за ефективності – 40.

Нагадаємо, впевнена перемога дозволила збірній України зміцнити свою позицію на другому місці у групі F.

До фінального турніру Євробаскету-2019 виходять вісім переможців груп і шість найкращих команд серед тих, що посядуть другі місця.

Попереду у жіночої збірної України ще два поєдинки. Обидва на виїзді: проти Болгарії й Іспанії.