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    Українка Ягупова випередила росіянку у боротьбі за звання найкращої баскетболістки туру

    У четвертому турі кваліфікації на Євробаскет-2019 Аліна зробила дабл-дабл
    Капітан збірної України Аліна Ягупова стала найкращим гравцем туру кваліфікації чемпіонату Європи 2019 року. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України. У матчі проти Нідерландів вона набрала 39 очок, 10 підбирань, чотири передачі, п’ять перехоплень та один блок-шот. Ефективність – 47. Українка випередила росіянку
    • Сьогодні, 13:43
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    Аліна Ягупова. Фото ФБУ
    Аліна Ягупова. Фото ФБУ

    У четвертому турі кваліфікації на Євробаскет-2019 Аліна зробила дабл-дабл

    Капітан збірної України Аліна Ягупова стала найкращим гравцем туру кваліфікації чемпіонату Європи 2019 року.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    У матчі проти Нідерландів вона набрала 39 очок, 10 підбирань, чотири передачі, п’ять перехоплень та один блок-шот. Ефективність – 47.

    Українка випередила росіянку Марію Вадєєву, яка у матчі проти Албанії набрала 24 очки, сім підбирань, сім передач, чотири перехоплення, за ефективності – 40.

    Нагадаємо, впевнена перемога дозволила збірній України зміцнити свою позицію на другому місці у групі F.

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    До фінального турніру Євробаскету-2019 виходять вісім переможців груп і шість найкращих команд серед тих, що посядуть другі місця.

    Попереду у жіночої збірної України ще два поєдинки. Обидва на виїзді: проти Болгарії й Іспанії.

    чемпіонат України Збірна України баскетбол
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