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    Жіноча збірна України розгромила у відборі на Євробаскет-2019 команду Нідерландів

    Таким чином, українки гарантували собі друге місце у групі
    Жіноча збірна України з баскетболу гарантувала собі друге місце у групі у кваліфікації на чемпіонат Європи 2019 року. Допомогла виконати завдання мінімум «синьо-жовтим» домашня перемога над командою Нідерландів. Українки, як і у першому матчі (тоді перемогли 72:58), не залишили своїм суперницям жодних шансів. У Києві наші
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    Фото ФБУ
    Фото ФБУ

    Таким чином, українки гарантували собі друге місце у групі

    Жіноча збірна України з баскетболу гарантувала собі друге місце у групі у кваліфікації на чемпіонат Європи 2019 року.

    Допомогла виконати завдання мінімум «синьо-жовтим» домашня перемога над командою Нідерландів.

    Українки, як і у першому матчі (тоді перемогли 72:58), не залишили своїм суперницям жодних шансів. У Києві наші співвітчизниці виграли з рахунком 84:49.

    Таким чином, Україна має три перемоги у чотирьох поєдинках, і Нідерланди, у яких одна звитяга, вже не зможуть випередити нашу збірну, адже програли в очних зустрічах.

    Чемпіонат Європи 2019 року з баскетболу

    Жінки

    Кваліфікація

    Україна – Нідерланди – 84:49 (17:7, 22:16, 24:16, 21:10)

    12_06

    Українки мають чудові шанси відібратися на Євробаскет-2019 навіть з другого місця. Це у тому випадку, якщо вдруге програють Іспанії.

    «Синьо-жовті» мають хорошу різниця закинутих і пропущених очок, що цілком робить їх одними з фаворитів на потрапляння до першої шістки серед тих збірних, які посядуть другі місця після групового етапу.

    У фінальну частину континентальної першості, крім переможців своїх груп, також виходять шість кращих других команд, при визначенні яких не братиметься у розрахунок матч проти гіршої команди квартету.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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