Жіноча збірна України розгромила у відборі на Євробаскет-2019 команду Нідерландів
- Сьогодні, 20:39
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Таким чином, українки гарантували собі друге місце у групі
Жіноча збірна України з баскетболу гарантувала собі друге місце у групі у кваліфікації на чемпіонат Європи 2019 року.
Допомогла виконати завдання мінімум «синьо-жовтим» домашня перемога над командою Нідерландів.
Українки, як і у першому матчі (тоді перемогли 72:58), не залишили своїм суперницям жодних шансів. У Києві наші співвітчизниці виграли з рахунком 84:49.
Таким чином, Україна має три перемоги у чотирьох поєдинках, і Нідерланди, у яких одна звитяга, вже не зможуть випередити нашу збірну, адже програли в очних зустрічах.
Чемпіонат Європи 2019 року з баскетболу
Жінки
Кваліфікація
Україна – Нідерланди – 84:49 (17:7, 22:16, 24:16, 21:10)
Українки мають чудові шанси відібратися на Євробаскет-2019 навіть з другого місця. Це у тому випадку, якщо вдруге програють Іспанії.
«Синьо-жовті» мають хорошу різниця закинутих і пропущених очок, що цілком робить їх одними з фаворитів на потрапляння до першої шістки серед тих збірних, які посядуть другі місця після групового етапу.
У фінальну частину континентальної першості, крім переможців своїх груп, також виходять шість кращих других команд, при визначенні яких не братиметься у розрахунок матч проти гіршої команди квартету.