Українка Ястремська не зіграє на турнірі в Ноттінгемі



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Даяна Ястремська Телеканал 24

Наша тенісистка відмовилася від участі в змаганнях

Третя тенісистка України Даяна Ястремська не виступатиме на трав’яному турнірі в англійському Ноттінгемі.

Наша 19-річна спортсменка в останню мить відмовилася від участі в змаганнях через застуду.

У матчі першого кола Ястремська мала зіграти проти Єлени Руси з Румунії.

Наразі Ястремська залишається в заявці на турнір у Бірмінгемі, який має відбутися наступного тижня.

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