Українка Ястремська не зіграє на турнірі в Ноттінгемі
Даяна Ястремська
Телеканал 24
Наша тенісистка відмовилася від участі в змаганнях
Третя тенісистка України Даяна Ястремська не виступатиме на трав’яному турнірі в англійському Ноттінгемі.
Наша 19-річна спортсменка в останню мить відмовилася від участі в змаганнях через застуду.
У матчі першого кола Ястремська мала зіграти проти Єлени Руси з Румунії.
Наразі Ястремська залишається в заявці на турнір у Бірмінгемі, який має відбутися наступного тижня.
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