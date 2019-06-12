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    Українка Ястремська не зіграє на турнірі в Ноттінгемі

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    Даяна Ястремська - Українка Ястремська не зіграє на турнірі в Ноттінгемі
    Даяна Ястремська
    Телеканал 24

    Наша тенісистка відмовилася від участі в змаганнях

    Третя тенісистка України Даяна Ястремська не виступатиме на трав’яному турнірі в англійському Ноттінгемі.

    Наша 19-річна спортсменка в останню мить відмовилася від участі в змаганнях через застуду.

     У матчі першого кола Ястремська мала зіграти проти Єлени Руси з Румунії.

    Наразі Ястремська залишається в заявці на турнір у Бірмінгемі, який має відбутися наступного тижня.

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