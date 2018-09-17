Українки Калініна і Костюк оновили особисті рекорди у новому рейтингу WTA



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Результати українок у світовій класифікації на 17 вересня 2018 року

За підсумками ігрового тижня наші тенісистки займають такі місця в топ-100 рейтингу WTA:

Еліна Світоліна - 6 (4555)

Леся Цуренко - 26 (1805)

Катерина Бондаренко - 83 (751), піднялася на 2 рядки

Даяна Ястремська - 97 (646), втратила 1 позицію

З рейтингом за 17 вересня 2018 року ви можете ознайомитися тут.

З найкращими результатами в кар'єрі новий тиждень розпочинають Ангеліна Калініна (112-е місце) і Марта Костюк (123-тє місце), які в актуальному рейтингу піднялися на одну сходинку вище порівняно з минулим понеділком.

Джерело: btu.org.ua