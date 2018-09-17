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    Українки Калініна і Костюк оновили особисті рекорди у новому рейтингу WTA

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    Українки Калініна і Костюк оновили особисті рекорди у новому рейтингу WTA

    Результати українок у світовій класифікації на 17 вересня 2018 року

    За підсумками ігрового тижня наші тенісистки займають такі місця в топ-100 рейтингу WTA: 
    • Еліна Світоліна - 6 (4555) 
    • Леся Цуренко - 26 (1805) 
    • Катерина Бондаренко - 83 (751), піднялася на 2 рядки 
    • Даяна Ястремська - 97 (646), втратила 1 позицію 

    З рейтингом за 17 вересня 2018 року ви можете ознайомитися тут

    З найкращими результатами в кар'єрі новий тиждень розпочинають Ангеліна Калініна (112-е місце) і Марта Костюк (123-тє місце), які в актуальному рейтингу піднялися на одну сходинку вище порівняно з минулим понеділком.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Даяна Ястремська Марта Костюк
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