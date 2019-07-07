Українки вибороли четверте місце на «Ночі рекордів» у Лондоні



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Українські учасниці «Ночі рекордів» gathletics.com.ua

Наші спортсменки виступили на Кубку Європи з бігу на 10000

Уже вдруге поспіль Кубок Європи з бігу на 10000 метрів відбувся в Лондоні в рамках змагань унікального формату – «Ніч рекордів».

Унікальність даних змагань полягає в особливому форматі проведення забігів, всі атлети, в тому числі любителі, розділені на 4 групи по силі, а найсильніші, в тому числі і учасники Кубку Європи, зосереджені в двох найсильніших групах, інформує «Жорстка атлетика».

Ще однією особливістю даних змагань є розміщення вболівальників у безпосередній близькості зі спортсменами на доріжках, лишаючи їм 3-4 доріжки, таким чином досягається живий коридор, який безперервно підтримує стаєрів протягом всіх 25 кіл дистанції.

Найвище місце серед українців здобула Дар‘я Михайлова, вона стала восьма з підсумковим часом 32:27,41, що є оновленням її особистого рекорду та виконанням нормативу МСМК.

Проте, Дар’я лишилась незадоволеною власним виступом: «Мої емоції відразу після фінішу – я засмучена. Хотілось вже бігти по справжньому швидко, а я просто зробила ще один малесенький крок вперед. Але, напевно, це на краще, це опустило мене з небес на землю і дало мені зрозуміти скільки праці ще треба виконати. Треба вкалувати, планомірно і сильно, забути про все і всіх і просто вкалувати. Я відчуваю, що ще два-три роки сильної роботи і проживання в Кенії цілком змінять моє тіло і мою свідомість. І я готова. Все або нічого!

22 та 23 місця відповідно посіли Ольга Котовська з часом 33.01,96, що став оновленням її особистого рекорду, та Валерія Зіненко з результатом 33.05,24.

Таким чином українки посіли високе четверте командне місце серед європейських збірних.

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