Українські дефлімпійці вибороли бронзу чемпіонату світу з баскетболу



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Дефлімпійська збірна України з баскетболу Фейсбук

Наші баскетболісти перемогли в матчі за третє місце росіян

Чоловіча дефлімпійська баскетбольна збірна України виборола третє місце на чемпіонаті світу в Польщі. У матчі за третє місце наша команда розбила росіян – 72:63.

Загалом у чоловічій категорії змагалися 14 команд. Першими стали баскетболісти США, другими – Литви.

У жіночій категорії наша команда посіла в підсумку восьме місце. Тут золото в збірної Греції, срібло – Литви, а бронзу виборола команда США.