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    Українські дефлімпійці вибороли бронзу чемпіонату світу з баскетболу

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    Дефлімпійська збірна України з баскетболу - Українські дефлімпійці вибороли бронзу чемпіонату світу з баскетболу
    Дефлімпійська збірна України з баскетболу
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    Наші баскетболісти перемогли в матчі за третє місце росіян

    Чоловіча дефлімпійська баскетбольна збірна України виборола третє місце на чемпіонаті світу в Польщі. У матчі за третє місце наша команда розбила росіян – 72:63.

    Загалом у чоловічій категорії змагалися 14 команд. Першими стали баскетболісти США, другими – Литви.

    У жіночій категорії наша команда посіла в підсумку восьме місце. Тут золото в збірної Греції, срібло – Литви, а бронзу виборола команда США.

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