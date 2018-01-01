Українська фехтувальниця Полозюк виграла міжнародний турнір у Румунії

Аліна перемогла на етапі кадетського циклу з фехтування на рапірах

Рапіристка Аліна Полозюк стала переможницею етапу кадетського циклу у румунському Сату-Маре, а Марія Кривонос на цих змаганнях взяла бронзу. Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України. Полозюк у груповому раунді зазнала лише однієї поразки, а Кривонос – дві, після чого Аліна та Марія стартували у турі прямого



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Полозюк (крайня зліва) та Кривонос (крайня справа)

Аліна перемогла на етапі кадетського циклу з фехтування на рапірах

Рапіристка Аліна Полозюк стала переможницею етапу кадетського циклу у румунському Сату-Маре, а Марія Кривонос на цих змаганнях взяла бронзу.

Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

Полозюк у груповому раунді зазнала лише однієї поразки, а Кривонос – дві, після чого Аліна та Марія стартували у турі прямого вибування під 15-м і 27-м номерами відповідно.

Полозюк спочатку в 1/32 фіналу українка виграла у Тесси Костер з Нідерландів (15:6), далі виявилася сильнішою за господарку доріжок Карину Васіле (13:8), опісля обіграла співвітчизницю Дарину Миронюк (15:4) та вибила з боротьби іншу румунку Андреа Георге (15:10).

Що ж стосується Кривонос, то в 1/16 фіналу українська рапіристка поступилася словачці Ясмін Удварді з рахунком 6:15, після чого їй довелося боротися у «втішних» боях.

Марія успішно подолала цю стадію і в 1/4 турнірної таблиці зустрілася зі ще однією українкою Катериною Буденко. Цього разу перемога залишилася за Кривонос – 15:13.

Полозюк, у свою чергу, на цьому ж етапі перемогла японку Канну Хабашита (15:13), а у поєдинку за потрапляння у фінал зупинила Кривонос, вигравши з рахунком 15:2.

У фіналі турніру українська рапіристка здобула перемогу над місцевою фехтувальницею Ребекою Кандеску, закінчивши бій з рахунком 15:9 на свою користь.

Для Полозюк ця перемога стала першою на турнірах серії кадетського циклу. Раніше їй вдавалося піднятися на друге місце на п'єдесталі пошани – на змаганнях у Словаччині вона поступилася у вирішальному поєдинку тій же Кандеску з рахунком 6:15.