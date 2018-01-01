Українська команда не виступатиме у 2018 році у чемпіонаті світу з ралі
- Сьогодні, 09:31
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Команда Eurolamp WRT зосередиться на чемпіонаті Естонії
Команда Eurolamp WRT, яка з 2011 року активно змагалася у чемпіонаті світу з ралі, у 2018-му зосередиться на чемпіонаті Естонії.
Як повідомляє прес-реліз Eurolamp World Rally Team, команда пропустить чемпіонат світу з ралі 2018 року.
«Ми беремо паузу у своїх виступах у чемпіонаті світу з ралі, і робимо цей крок для того, щоб максимально виважено підійти до питання вибору автомобіля, на якому будемо виходити на старти етапів світової першості у майбутньому», - поділився планами на наступний сезон Валерій Горбань, пілот Eurolamp WRT.
«А для того, щоб ані команда, ані екіпаж не втрачали своєї спортивної форми, було прийнято рішення зробити нашу паузу активною», – додав він.
За його словами, цього року команда виступить на всіх етапах чемпіонату Естонії.
«Це – відмінна першість, з прекрасними трасами, з високою якістю організації змагань, з дуже серйозним рівнем конкуренції серед учасників. Так що, вочевидь, нас чекає насичений і цікавий сезон. Упевнений, ні нам, ні нашим уболівальникам нудьгувати цього року не доведеться», - пояснив Горбань.
Чемпіонат Естонії 2018 року складатиметься із семи етапів. При цьому чотири будуть суміщені з етапами латвійської ралійної першості, і два з них пройдуть у Латвії.
Відкриє естонський чемпіонат якраз гонка у Латвії – Rallijs ALŪKSNE, призначена на 19-20 січня. На старт гонки вийде 98 екіпажів.
Джерело: ua.motorsport.com