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    Українська команда не виступатиме у 2018 році у чемпіонаті світу з ралі

    Команда Eurolamp WRT зосередиться на чемпіонаті Естонії
    Команда Eurolamp WRT, яка з 2011 року активно змагалася у чемпіонаті світу з ралі, у 2018-му зосередиться на чемпіонаті Естонії. Як повідомляє прес-реліз Eurolamp World Rally Team, команда пропустить чемпіонат світу з ралі 2018 року. «Ми беремо паузу у своїх виступах у чемпіонаті світу з ралі, і робимо цей крок для того, щоб максимально
    • Сьогодні, 09:31
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    Команда Eurolamp WRT зосередиться на чемпіонаті Естонії

    Команда Eurolamp WRT, яка з 2011 року активно змагалася у чемпіонаті світу з ралі, у 2018-му зосередиться на чемпіонаті Естонії.

    Як повідомляє прес-реліз Eurolamp World Rally Team, команда пропустить чемпіонат світу з ралі 2018 року.

    «Ми беремо паузу у своїх виступах у чемпіонаті світу з ралі, і робимо цей крок для того, щоб максимально виважено підійти до питання вибору автомобіля, на якому будемо виходити на старти етапів світової першості у майбутньому», - поділився планами на наступний сезон Валерій Горбань, пілот Eurolamp WRT.

    «А для того, щоб ані команда, ані екіпаж не втрачали своєї спортивної форми, було прийнято рішення зробити нашу паузу активною», – додав він.

    За його словами, цього року команда виступить на всіх етапах чемпіонату Естонії.

    «Це – відмінна першість, з прекрасними трасами, з високою якістю організації змагань, з дуже серйозним рівнем конкуренції серед учасників. Так що, вочевидь, нас чекає насичений і цікавий сезон. Упевнений, ні нам, ні нашим уболівальникам нудьгувати цього року не доведеться», - пояснив Горбань.

    Чемпіонат Естонії 2018 року складатиметься із семи етапів. При цьому чотири будуть суміщені з етапами латвійської ралійної першості, і два з них пройдуть у Латвії.

    Відкриє естонський чемпіонат якраз гонка у Латвії – Rallijs ALŪKSNE, призначена на 19-20 січня. На старт гонки вийде 98 екіпажів.

    Джерело: ua.motorsport.com

    чемпіонат світу Автоспорт
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