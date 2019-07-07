Українська легкоатлетка виграла командний чемпіонат Європи в Луцьку!



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Дарина Слобода пройшла рівно усі сім видів багатоборства Іван Вербицький

24-річна Дарина Слобода стала чемпіонкою у семиборстві

24-річна українка Дарина Слобода стала переможницею командного чемпіонату Європи з легкоатлетичних багатоборств, який завершується сьогодні, 7 липня, у Луцьку.

Українська атлетка рівно, з близькими до особистих рекордів результатами пройшла усі сім видів і перемогла з сумою 6165. Другою стала британка Кеті Стейнтон (6029), третьою – Марійке Есселінк з Нідерландів (5905).

Ще дві українки – Ірина Рофе-Бекетова і Римма Буйненко – посіли місця під п’єдесталом. Їх сума балів – 5705 і 5685 відповідно.

Переможець чемпіонату Європи в командній першості і серед чоловіків визначиться після завершення двох заключних видів серед чоловіків – метання спису і бігу на 1500 метрів.