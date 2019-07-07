Українські жінки проти естонських чоловіків: на золото легкоатлетичного Євро претендує три команди

Після бігових дисциплін Україна відсунулася на третє місце Іван Вербицький

Змагання пройшли свій екватор

На командному чемпіонаті Європи з легкоатлетичних багатоборств завершився перший з двох змагальних днів. За підсумками суботи лідирують естонці (22 013 очок), на друге місце вийшли британці (21 792), третіми ідуть українці (21 767). Причому ще в ранковій сесії склалася тенденція, що Україні максимальну кількість очок приносили жінки, а Естонії – чоловіки.

Не змінилася ситуація й у чотирьох «вечірніх» видах.

Штовхання ядра серед жінок виграли дві українки: Дарина Слобода з найкращим результатом сезону (14,03 м) стала першою, а Ірина Рофе-Бекетова (13,97 м) – другою.

Непогано наші земляки виглядали й у секторі зі стрибків у висоту серед чоловіків. Василь Іваницький повторив свій найкращий результат сезону (1,98 м) і посів шосте місце. Але естонський дует був недосяжним. Крістян Розенберґ переміг, встановивши особистий рекорд 2,16 м, а Майкел Уйбо став другим з результатом 2,13 м.

Таким чином, після перших двох видів увечері Естонія лідерство зміцнила, а Україна продовжувала йти другою. Змінилася ситуація після двох бігових дисциплін, де українці високих результатів не мали до того і не вразили ними й зараз.

200-метрівку серед дівчат найліпше з наших пробігла Дарина Слобода. Вона фінішувала з найкращим результатом сезону – 25,19 секунди. Цей час виявився восьмим загальним. Перемогла Джессіка Тейлор-Джеммет (24,25 сек.) і великою мірою завдяки цій перемозі Велика Британія вийшла на друге місце.

400-метрівку серед чоловіків виграв із результатом 48,24 секунди білорус Віталій Жук. Британець Джон Лейн з особистим рекордом сезону (48,99) був другим. Крістян Розенберґ – 49,06 – третім. Натомість найкращий з українців Руслан Малогловець пробіг дистанцію за 51,02 секунди. То – лише 15-й час.

Таким чином, Розенберґ, який чотири з п’яти дисциплін завершив на подіумах і показав слабкий результат лише в штовханні ядра, впевнено очолює особисті перегони в десятиборстві – 4263 очки. Другим іде іспанець Хорхе Уренья – 4165 пунктів. На третій позиції Віталій Жук – 4112. Найкращий з українців Руслан Малогловець має суму 3843 і йде 11-м. Нагадуємо, що лідер української команди Олексій Касьянов знявся через травму після третього виду.

А ось у семиборстві на вершині українка. Дарина Слобода лідирує з результатом 3589. Другою йде Марійке Есселінк із Нідерландів – 3555. Третю позицію займає Анаелль Нябу-Джапа з Франції – 3481. Ще дві українки – Рофе-Бекетова і Буйненко – посідають відповідно шосте і сьоме місця.

Сьогодні, 7 липня, відбудеться решта дисциплін, за підсумками яких будуть визначені усі чемпіони луцького Євро.

Іван Вербицький, «Главком»



