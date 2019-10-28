Українська марафонка встановила особистий рекорд і здобула олімпійську ліцензію



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Ольга Скрипак стала восьмою в Любляні

Українська легкоатлетка Ольга Скрипак встановила особистий рекорд і здобула олімпійську ліцензію під час марафону в словенській Любляні.

З результатом 2 години, 27 хвилин і 58 хвилин Ольга посіла восьме місце. Ще одна українка Вікторія Хапіліна стала 11-ю – 2:36.02.

Перемогла Кітур Чепкіруї з Кенії – 2:21.26. Ешете Шітайє з Бахрейну вона випередила на сім секунд. Третьою стала Кіпйоґеї Чемтаї з Кенії – 2:22.07.