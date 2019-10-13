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    Кенійка Косгей побила 16-річний світовий рекорд у марафоні

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    Брігіт Косгей та&nbsp;Пола Редкліфф - Кенійка Косгей побила 16-річний світовий рекорд у марафоні
    Брігіт Косгей та Пола Редкліфф
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    Брігіт Косгей перемогла на Чиказькому марафоні

    Кенійка Брігіт Косгей перемогла на Чиказькому марафоні, встановивши новий світовий рекорд.

    Спортсменка здолала дистанцію за 2.14,04. Вона перевершила досягнення британки Поли Редкліфф, яке трималось з Лондонського марафону 2003 року.

    Раніше у Відні олімпійський чемпіон 2016 року Еліуд Кіпчоґе став першим легкоатлетом у історії, якому вдалося подолати марафонську дистанцію менше ніж за дві години.

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    марафон легка атлетика
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