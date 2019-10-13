Кенійка Косгей побила 16-річний світовий рекорд у марафоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Брігіт Косгей та Пола Редкліфф Фейсбук

Брігіт Косгей перемогла на Чиказькому марафоні

Кенійка Брігіт Косгей перемогла на Чиказькому марафоні, встановивши новий світовий рекорд.

Спортсменка здолала дистанцію за 2.14,04. Вона перевершила досягнення британки Поли Редкліфф, яке трималось з Лондонського марафону 2003 року.

Раніше у Відні олімпійський чемпіон 2016 року Еліуд Кіпчоґе став першим легкоатлетом у історії, якому вдалося подолати марафонську дистанцію менше ніж за дві години.