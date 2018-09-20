Українська тенісистка Чернишова другий тиждень поспіль зіграє в півфіналі турніру ITF
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Марина Чернишова
Марина Чернишова знову буде боротися за вихід у фінал на турнірі ITF в Казахстані
У чвертьфінальному матчі турніру з призовим фондом $15000 перша сіяна українка за 1 годину 45 хвилин обіграла місцеву тенісистку Дарью Дітковську: 7: 5, 6: 3.
У півфіналі Чернишова зустрінеться з переможницею зустрічі між четвертою ракеткою змагань Владою Коваль з Росії і її співвітчизницею Марією Шушаріною, що потрапила в основну сітку через кваліфікацію.
Нагадаємо, що минулого тижня уродженка Харкова стала переможницею аналогічного турніру в Алмати.
Джерело: btu.org.ua