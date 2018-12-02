Українська тенісистка Дарина Снігур вийшла у фінал турніру ITF у турецькій Антальї



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Дарина Снігур Фото взяте з сайту btu.org.ua

Снігур обіграла третю сіяну на шляху до фіналу

У півфінальному матчі турніру з призовим фондом $ 15,000 українська тенісистка, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, перемогла Джорджію Андрію Кречун з Румунії: 7:5, 6:7 (5), 6:3.

У стартовому сеті Снігур вела 3:1, але не змогла втримати перевагу, що дозволило румунці вийти вперед 5:4, однак наступні три гейми залишилися за 16-річною киянкою.

У другому сеті Дарина також повела 3:1, після чого Кречун виграла чотири гейми поспіль. Українка зрівняла рахунок, відігравши два сетбола, а потім узяла подачу суперниці, проте подати на матч не зуміла.

Як і у попередніх двох сетах, Снігур знову вийшла вперед 3:1, але 19-річна румунка зрівняла рахунок. У наступному геймі українка відіграла брейк-поінт і виграла три гейми поспіль.

Відзначимо, що Дарина виграла 14-й матч поспіль на кортах в Антальї (з урахуванням кваліфікації) та проведе другий фінал на професійному рівні. На початку листопада українка стала чемпіонкою аналогічного 15-тисячника.

Суперницею нашої тенісистки у фіналі, який пройде сьогодні, стане 17-річна представниця Фінляндії Оона Орпана. Для неї цей фінал також стане другим на рівні ITF Pro Circuit: свій дебютний титул Орпана виграла в Антальї на початку жовтня.

Джерело: btu.org.ua