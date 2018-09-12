Українська тенісистка Калініна стартувала з впевненої перемоги на турнірі у Франції
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Ангеліна Калініна
Ангеліна Калініна успішно розпочала виступ на турнірі ITF у Франції
У матчі першого кола змагань з призовим фондом $80,000 українська тенісистка, яка отримала четвертий номер посіву, за 56 хвилин обіграла володарку wild card Клое Паке з Франції: 6:0, 6:3.
За вихід до чвертьфіналу турніру Калініна посперечається з представницею Іспанії Альоною Большовою Задойнов, яка перемогла Катінку фон Дайхманн з Ліхтенштейну в трьох сетах: 4:6, 6:2, 6:3.
Зазначимо, що сьогодні в Біарріці проведе свій перший матч Катаріна Завацька. Першою суперницею українки стане екс-дев'ята ракетка світу Тімеа Бачинскі зі Швейцарії, яка отримала в основну сітку wild card.
Джерело: btu.org.ua