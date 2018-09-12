  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська тенісистка Калініна стартувала з впевненої перемоги на турнірі у Франції

    • Розсилка
    Ангеліна Калініна - Українська тенісистка Калініна стартувала з впевненої перемоги на турнірі у Франції
    Ангеліна Калініна

    Ангеліна Калініна успішно розпочала виступ на турнірі ITF у Франції

    У матчі першого кола змагань з призовим фондом $80,000 українська тенісистка, яка отримала четвертий номер посіву, за 56 хвилин обіграла володарку wild card Клое Паке з Франції: 6:0, 6:3.

    За вихід до чвертьфіналу турніру Калініна посперечається з представницею Іспанії Альоною Большовою Задойнов, яка перемогла Катінку фон Дайхманн з Ліхтенштейну в трьох сетах: 4:6, 6:2, 6:3.

    Зазначимо, що сьогодні в Біарріці проведе свій перший матч Катаріна Завацька. Першою суперницею українки стане екс-дев'ята ракетка світу Тімеа Бачинскі зі Швейцарії, яка отримала в основну сітку wild card.

    Джерело: btu.org.ua

    Читайте також
    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ