Українська тенісистка отримала довічну дискваліфікацію за участь у договірних матчах
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Розсилка
Свого часу Олена Плоскіна вважалася перспективною, виступала на юнацькому Wimbledon
Великий теніс України
Злочин стався в жовтні 2016 року
Українська тенісистка Олена Плоскіна довічно дискваліфікована за договірні матчі.
Як наголошується на сайті Tennis Integrity Unit (TIU), також вона була оштрафована на $ 20 тис.
«Розслідування встановило, що Плоскіна познайомила іншу спортсменку з людиною, яка пропонувала матеріальну винагороду за згоду зіграти матч з певним результатом. Злочин стався в жовтні 2016 року», - йдеться в заяві на сайті TIU.
Також Плоскіна визнана винною в тому, що не повідомила про корупцію і не стала співпрацювати зі слідством.
Перед довічним відстороненням українка посідала в жіночому одиночному рейтингу 821-ше місце.
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