Українська тенісистка отримала довічну дискваліфікацію за участь у договірних матчах



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Свого часу Олена Плоскіна вважалася перспективною, виступала на юнацькому Wimbledon Великий теніс України

Злочин стався в жовтні 2016 року

Українська тенісистка Олена Плоскіна довічно дискваліфікована за договірні матчі.

Як наголошується на сайті Tennis Integrity Unit (TIU), також вона була оштрафована на $ 20 тис.

«Розслідування встановило, що Плоскіна познайомила іншу спортсменку з людиною, яка пропонувала матеріальну винагороду за згоду зіграти матч з певним результатом. Злочин стався в жовтні 2016 року», - йдеться в заяві на сайті TIU.

Також Плоскіна визнана винною в тому, що не повідомила про корупцію і не стала співпрацювати зі слідством.

Перед довічним відстороненням українка посідала в жіночому одиночному рейтингу 821-ше місце.