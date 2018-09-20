Українська тенісистка Завацька буде боротися за місце у півфіналі турніру ITF



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Катаріна Завацька

Катаріна Завацька зіграє в чвертьфіналі турніру ITF у Франції

У матчі другого кола змагань з призовим фондом $60,000 18-річна українка здобула перемогу над словацькою тенісисткою Яною Чепеловою: 2:6, 6:2, 6:4. Зазначимо, що у вирішальному сеті Завацька поступалася з рахунком 1:3.

У чвертьфіналі Катаріна зустрінеться з представницею Ліхтенштейну Катінкою фон Дайхманн, посіяною на турнірі під дев'ятим номером.

В кінці квітня Завацька вже грала проти 24-річної тенісистки на 25-тисячнику в Німеччині, де зазнала поразки у фінальному матчі.

Джерело: btu.org.ua