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    Українська тенісистка Завацька буде боротися за місце у півфіналі турніру ITF

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    Катаріна Завацька - Українська тенісистка Завацька буде боротися за місце у півфіналі турніру ITF
    Катаріна Завацька

    Катаріна Завацька зіграє в чвертьфіналі турніру ITF у Франції

    У матчі другого кола змагань з призовим фондом $60,000 18-річна українка здобула перемогу над словацькою тенісисткою Яною Чепеловою: 2:6, 6:2, 6:4. Зазначимо, що у вирішальному сеті Завацька поступалася з рахунком 1:3.

    У чвертьфіналі Катаріна зустрінеться з представницею Ліхтенштейну Катінкою фон Дайхманн, посіяною на турнірі під дев'ятим номером.

    В кінці квітня Завацька вже грала проти 24-річної тенісистки на 25-тисячнику в Німеччині, де зазнала поразки у фінальному матчі.

    Джерело: btu.org.ua

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