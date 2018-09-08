Українська тенісистка зупинилась за крок до фіналу на турнірі у США



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Даяна Ястремська, Getty Images

Даяна Ястремська поступилася у півфіналі парного розряду.

Даяна Ястремська та її напарниця, Євгенія Родіна, програли у півфіналі турніру у Чикаго американкам Ейже Мухаммад та Марії Санчес.

Матч тривав 77 хвилин і два сети. У першій партії парі Ястремської відразу ж вдалося взяти подачу суперниць, але вже у наступному геймі Даяна з партнеркою втратили перевагу.

Американки зробили по ще одному брейку на подачах суперниць у наступних двох сетах і довели справу до підсумкової перемоги.

Нагадаємо, Даяна Ястремська також виступала у Чикаго в особистому заліку, де дійшла до чвертьфіналу.

WTA Challenger

Жіночий тенісний турнір у Чикаго, США.

Призовий фонд $150,000

Даяна Ястремська / Євгенія Родіна (Україна / Росія) - Ейже Мухаммад / Марія Санчес (США / США) 0: 2 (3: 6, 4: 6)

Джерело: Sportarena.com