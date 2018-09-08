  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська тенісистка зупинилась за крок до фіналу на турнірі у США

    • Розсилка
    <span>Даяна Ястремська, Getty Images</span> - Українська тенісистка зупинилась за крок до фіналу на турнірі у США
    Даяна Ястремська, Getty Images

    Даяна Ястремська поступилася у півфіналі парного розряду.

    Даяна Ястремська та її напарниця, Євгенія Родіна, програли у півфіналі турніру у Чикаго американкам Ейже Мухаммад та Марії Санчес.

    Матч тривав 77 хвилин і два сети. У першій партії парі Ястремської відразу ж вдалося взяти подачу суперниць, але вже у наступному геймі Даяна з партнеркою втратили перевагу.

    Американки зробили по ще одному брейку на подачах суперниць у наступних двох сетах і довели справу до підсумкової перемоги.

    Нагадаємо, Даяна Ястремська також виступала у Чикаго в особистому заліку, де дійшла до чвертьфіналу.

    WTA Challenger

    Жіночий тенісний турнір у Чикаго, США.

    Призовий фонд $150,000 

    Даяна Ястремська / Євгенія Родіна (Україна / Росія) - Ейже Мухаммад / Марія Санчес (США / США) 0: 2 (3: 6, 4: 6)

    Джерело: Sportarena.com

    США теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ