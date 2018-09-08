Українська тенісистка зупинилась за крок до фіналу на турнірі у США
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Розсилка
Даяна Ястремська поступилася у півфіналі парного розряду.
Даяна Ястремська та її напарниця, Євгенія Родіна, програли у півфіналі турніру у Чикаго американкам Ейже Мухаммад та Марії Санчес.
Матч тривав 77 хвилин і два сети. У першій партії парі Ястремської відразу ж вдалося взяти подачу суперниць, але вже у наступному геймі Даяна з партнеркою втратили перевагу.
Американки зробили по ще одному брейку на подачах суперниць у наступних двох сетах і довели справу до підсумкової перемоги.
Нагадаємо, Даяна Ястремська також виступала у Чикаго в особистому заліку, де дійшла до чвертьфіналу.
WTA Challenger
Жіночий тенісний турнір у Чикаго, США.
Призовий фонд $150,000
Даяна Ястремська / Євгенія Родіна (Україна / Росія) - Ейже Мухаммад / Марія Санчес (США / США) 0: 2 (3: 6, 4: 6)
Джерело: Sportarena.com