Українські біатлоністи фінішувати у топ-10 в естафетній гонці на юніорському чемпіонаті світу
- Сьогодні, 16:31
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Розсилка
Перемогла команда Росії
В естонському Отепяя пройшла естафетна гонка у юніорів в рамках юнанцького чемпіонату світу з біатлону.
Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.
На жаль, швидкості Руслана Бригадира не вистачило, щоб на рівних змагатися з конкурентами, тому вже після першого етапу збірна України йшла 15-ю, програючи лідеру більше двох з половиною хвилин.
Решта наших спортсменів досить рівно, без завалів на стрільбі, пройшли свої етапи. А Богдан Цимбал, будучи фінішером, навіть зміг підтягнути українську команду на підсумкове сьоме місце.
Першою, майже з хвилинною перевагою, стала російська команда.
Срібло забрали норвезькі спортсмени, відмотавши на дистанції три штрафних кола.
А третіми стали французи, теж далеко не відмінники в стрільбі - два кола штрафу.
Юніорський чемпіонат світу 2018 року з біатлону
Естафета, юніори
1. Росія Росія (0 + 9) 1:25: 21,2
2. Норвегія (3 + 13) +57,1
3. Франція (2 + 9) +2:45,6
...7. Україна (0 + 9) +5:05,8