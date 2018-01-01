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    Українські біатлоністи фінішувати у топ-10 в естафетній гонці на юніорському чемпіонаті світу

    Перемогла команда Росії
    В естонському Отепяя пройшла естафетна гонка у юніорів в рамках юнанцького чемпіонату світу з біатлону. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. На жаль, швидкості Руслана Бригадира не вистачило, щоб на рівних змагатися з конкурентами, тому вже після першого етапу збірна України йшла 15-ю, програючи лідеру більше двох з половиною
    • Сьогодні, 16:31
    • Розсилка
    Богдан Цимбал. Фото: ФБУ
    Богдан Цимбал. Фото: ФБУ

    Перемогла команда Росії

    В естонському Отепяя пройшла естафетна гонка у юніорів в рамках юнанцького чемпіонату світу з біатлону.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

    На жаль, швидкості Руслана Бригадира не вистачило, щоб на рівних змагатися з конкурентами, тому вже після першого етапу збірна України йшла 15-ю, програючи лідеру більше двох з половиною хвилин.

    Решта наших спортсменів досить рівно, без завалів на стрільбі, пройшли свої етапи. А Богдан Цимбал, будучи фінішером, навіть зміг підтягнути українську команду на підсумкове сьоме місце.

    Першою, майже з хвилинною перевагою, стала російська команда.

    Срібло забрали норвезькі спортсмени, відмотавши на дистанції три штрафних кола.

    А третіми стали французи, теж далеко не відмінники в стрільбі - два кола штрафу.

    Юніорський чемпіонат світу 2018 року з біатлону

    Естафета, юніори

    1. Росія Росія (0 + 9) 1:25: 21,2
    2. Норвегія (3 + 13) +57,1
    3. Франція (2 + 9) +2:45,6
    ...7. Україна (0 + 9) +5:05,8

    біатлон чемпіонат світу Збірна України лижний спорт
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