Українські біатлоністи фінішувати у топ-10 в естафетній гонці на юніорському чемпіонаті світу

Перемогла команда Росії

В естонському Отепяя пройшла естафетна гонка у юніорів в рамках юнанцького чемпіонату світу з біатлону. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. На жаль, швидкості Руслана Бригадира не вистачило, щоб на рівних змагатися з конкурентами, тому вже після першого етапу збірна України йшла 15-ю, програючи лідеру більше двох з половиною



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Богдан Цимбал. Фото: ФБУ

Перемогла команда Росії

В естонському Отепяя пройшла естафетна гонка у юніорів в рамках юнанцького чемпіонату світу з біатлону.

Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

На жаль, швидкості Руслана Бригадира не вистачило, щоб на рівних змагатися з конкурентами, тому вже після першого етапу збірна України йшла 15-ю, програючи лідеру більше двох з половиною хвилин.

Решта наших спортсменів досить рівно, без завалів на стрільбі, пройшли свої етапи. А Богдан Цимбал, будучи фінішером, навіть зміг підтягнути українську команду на підсумкове сьоме місце.

Першою, майже з хвилинною перевагою, стала російська команда.

Срібло забрали норвезькі спортсмени, відмотавши на дистанції три штрафних кола.

А третіми стали французи, теж далеко не відмінники в стрільбі - два кола штрафу.

Юніорський чемпіонат світу 2018 року з біатлону

Естафета, юніори

1. Росія Росія (0 + 9) 1:25: 21,2

2. Норвегія (3 + 13) +57,1

3. Франція (2 + 9) +2:45,6

...7. Україна (0 + 9) +5:05,8