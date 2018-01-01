Українські біатлоністи змогли потрапити до топ-15 юніорського Кубку світу у спринті
- Сьогодні, 19:52
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Розсилка
Найвищу позицію посіла українка Валерія Дмитренко
У чеському місті Нове Мєсто завершилися другі спринтерські гонка у дівчат та хлопців в рамках третього етапу Юніорського Кубку світу.
У дівчат найкращі результати серед представниць України показали сестри Дмитренко – 12-та і 13-та позиції. Анна Коваленко показала 20-ий результат.
Серед хлопців найкращим виявився Богдан Цимбал, який посів 15-ту сходинку програвши лідеру півтори хвилини. Всім іншим українським юніорам вдалося потрапити до топ-30.
Юніорський Кубок світу з біатлону
Нове Мєсто, Чехія
Спринтерська гонка, юніорки
1. Софія Шнайдер (0+0) 23:05,9
2. Лу Жанмонно Лоран (0+0) +24,5
3. Софі Шово (0+2) +32,0
...
12. Валерія Дмитренко (0+0) +1:31,8
13. Христина Дмитренко (0+0) +1:40,0
20. Анна Коваленко (0+1) +2:12,7
Спринтерська гонка, юніори
1. Мартен Перріла Боттоне (0+0) 25:55,0
2. Данила Рітмюллер (1+0) +24,5
3. Марінус Вейт (0+0) +27,0
...
15. Богдан Цимбал (1+1) +1:28,8
21. Руслан Бригадир (0+1) +1:54,8
24. Сергій Телень (0+1) +2:13,5
27. Владислав Кошовець (1+1) +2:19,9
30. Олександр Пономаренко (0+0) +2:26,9