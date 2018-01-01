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    Українські біатлоністи змогли потрапити до топ-15 юніорського Кубку світу у спринті

    Найвищу позицію посіла українка Валерія Дмитренко
    У чеському місті Нове Мєсто завершилися другі спринтерські гонка у дівчат та хлопців в рамках третього етапу Юніорського Кубку світу. У дівчат найкращі результати серед представниць України показали сестри Дмитренко – 12-та і 13-та позиції. Анна Коваленко показала 20-ий результат. Серед хлопців найкращим виявився Богдан Цимбал, який посів
    • Сьогодні, 19:52
    • Розсилка
    Христина Дмитренко. Фото: ФБУ
    Христина Дмитренко. Фото: ФБУ

    Найвищу позицію посіла українка Валерія Дмитренко

    У чеському місті Нове Мєсто завершилися другі спринтерські гонка у дівчат та хлопців в рамках третього етапу Юніорського Кубку світу.

    У дівчат найкращі результати серед представниць України показали сестри Дмитренко – 12-та і 13-та позиції. Анна Коваленко показала 20-ий результат.

    Серед хлопців найкращим виявився Богдан Цимбал, який посів 15-ту сходинку програвши лідеру півтори хвилини. Всім іншим українським юніорам вдалося потрапити до топ-30.

    Юніорський Кубок світу з біатлону

    Нове Мєсто, Чехія

    Спринтерська гонка, юніорки

    1. Софія Шнайдер (0+0) 23:05,9
    2. Лу Жанмонно Лоран (0+0) +24,5
    3. Софі Шово (0+2) +32,0
    ...
    12. Валерія Дмитренко (0+0) +1:31,8
    13. Христина Дмитренко (0+0) +1:40,0
    20. Анна Коваленко (0+1) +2:12,7

    Спринтерська гонка, юніори

    1. Мартен Перріла Боттоне (0+0) 25:55,0
    2. Данила Рітмюллер (1+0) +24,5
    3. Марінус Вейт (0+0) +27,0
    ...
    15. Богдан Цимбал (1+1) +1:28,8
    21. Руслан Бригадир (0+1) +1:54,8
    24. Сергій Телень (0+1) +2:13,5
    27. Владислав Кошовець (1+1) +2:19,9
    30. Олександр Пономаренко (0+0) +2:26,9

    біатлон Кубок світу Чехія
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