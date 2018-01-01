Українські біатлоністки залишилися без медалей в індивідуальній гонці на юнацькому чемпіонаті світу
- Сьогодні, 13:41
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Найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко
В естонському Отепяя стартував юніорський чемпіонат світу з біатлону, який триватиме до 4 березня.
Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.
У першому виді програми, індивідуальній гонці у дівчат, кращою з українок стала Христина Дмитренко, яка пройшла чотири вогневі рубежі з двома штрафами і фінішувала з 15-м часом.
Дві інші наші учасниці, Любов Кип'яченкова і Катерина Свинаренко, закінчили перший старт чемпіонату з чотирма промахами у кожної і дебютували в Отепяя на 35-му і 48-му місцях відповідно.
Першою ж переможницею юніорського чемпіонату світу стала шведка Ельвіра Карін Оберг, яка продовжила серію успіхів скандинавської збірної, розпочату на Олімпіаді в Пхьончхані.
Їй вдалося закрити 19 з 20-ти мішеней (чисто всі рубежі не змогла пройти жодна з учасниць) і на фініші випередила найближчу з суперниць на 35 секунд.
Юніорський чемпіонат світу з біатлону
Індивідуальна гонка, дівчата
1. Ельвіра Карін Оберг (Швеція) (1 + 0 + 0 + 0) 35:35,9
2. Анастасія Шевченко (Росія) (1 + 0 + 0 + 1) +35,6
3. Анастасія Горєєва (Росія) (1 + 2 + 0 + 0) +53,8
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15. Христина Дмитренко (Україна) (2 + 0 + 0 + 0) +2:13,6
35. Любов Кип'яченкова (Україна) (1 + 0 + 1 + 2) +3:47,6
48. Катерина Свинаренко (Україна) (1 + 2 + 0 + 1) +5:19,9