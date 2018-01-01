Українські біатлоністки залишилися без медалей в індивідуальній гонці на юнацькому чемпіонаті світу

Найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко

В естонському Отепяя стартував юніорський чемпіонат світу з біатлону, який триватиме до 4 березня. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. У першому виді програми, індивідуальній гонці у дівчат, кращою з українок стала Христина Дмитренко, яка пройшла чотири вогневі рубежі з двома штрафами і фінішувала з 15-м часом. Дві інші



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Христина Дмитренко

Найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко

В естонському Отепяя стартував юніорський чемпіонат світу з біатлону, який триватиме до 4 березня.

Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

У першому виді програми, індивідуальній гонці у дівчат, кращою з українок стала Христина Дмитренко, яка пройшла чотири вогневі рубежі з двома штрафами і фінішувала з 15-м часом.

Дві інші наші учасниці, Любов Кип'яченкова і Катерина Свинаренко, закінчили перший старт чемпіонату з чотирма промахами у кожної і дебютували в Отепяя на 35-му і 48-му місцях відповідно.

Першою ж переможницею юніорського чемпіонату світу стала шведка Ельвіра Карін Оберг, яка продовжила серію успіхів скандинавської збірної, розпочату на Олімпіаді в Пхьончхані.

Їй вдалося закрити 19 з 20-ти мішеней (чисто всі рубежі не змогла пройти жодна з учасниць) і на фініші випередила найближчу з суперниць на 35 секунд.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону

Індивідуальна гонка, дівчата

1. Ельвіра Карін Оберг (Швеція) (1 + 0 + 0 + 0) 35:35,9

2. Анастасія Шевченко (Росія) (1 + 0 + 0 + 1) +35,6

3. Анастасія Горєєва (Росія) (1 + 2 + 0 + 0) +53,8

...

15. Христина Дмитренко (Україна) (2 + 0 + 0 + 0) +2:13,6

35. Любов Кип'яченкова (Україна) (1 + 0 + 1 + 2) +3:47,6

48. Катерина Свинаренко (Україна) (1 + 2 + 0 + 1) +5:19,9