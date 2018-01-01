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    Українські біатлоністки залишилися без медалей в індивідуальній гонці на юнацькому чемпіонаті світу

    Найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко
    В естонському Отепяя стартував юніорський чемпіонат світу з біатлону, який триватиме до 4 березня. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. У першому виді програми, індивідуальній гонці у дівчат, кращою з українок стала Христина Дмитренко, яка пройшла чотири вогневі рубежі з двома штрафами і фінішувала з 15-м часом. Дві інші
    • Сьогодні, 13:41
    • Розсилка
    Христина Дмитренко
    Христина Дмитренко

    Найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко

    В естонському Отепяя стартував юніорський чемпіонат світу з біатлону, який триватиме до 4 березня.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

    У першому виді програми, індивідуальній гонці у дівчат, кращою з українок стала Христина Дмитренко, яка пройшла чотири вогневі рубежі з двома штрафами і фінішувала з 15-м часом.

    Дві інші наші учасниці, Любов Кип'яченкова і Катерина Свинаренко, закінчили перший старт чемпіонату з чотирма промахами у кожної і дебютували в Отепяя на 35-му і 48-му місцях відповідно.

    Першою ж переможницею юніорського чемпіонату світу стала шведка Ельвіра Карін Оберг, яка продовжила серію успіхів скандинавської збірної, розпочату на Олімпіаді в Пхьончхані.

    Їй вдалося закрити 19 з 20-ти мішеней (чисто всі рубежі не змогла пройти жодна з учасниць) і на фініші випередила найближчу з суперниць на 35 секунд.

    Юніорський чемпіонат світу з біатлону

    Індивідуальна гонка, дівчата

    1. Ельвіра Карін Оберг (Швеція) (1 + 0 + 0 + 0) 35:35,9
    2. Анастасія Шевченко (Росія) (1 + 0 + 0 + 1) +35,6
    3. Анастасія Горєєва (Росія) (1 + 2 + 0 + 0) +53,8
    ...
    15. Христина Дмитренко (Україна) (2 + 0 + 0 + 0) +2:13,6
    35. Любов Кип'яченкова (Україна) (1 + 0 + 1 + 2) +3:47,6
    48. Катерина Свинаренко (Україна) (1 + 2 + 0 + 1) +5:19,9

    біатлон чемпіонат світу лижний спорт
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