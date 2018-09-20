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    Українські бодибілдери здобули дві нагороди на змаганнях в Австрії

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    Українські бодибілдери здобули дві нагороди на змаганнях в Австрії

    Медалі здобули Дмитро Горобець і Василь Ремізов

    Нещодавно в австрійському місті Санкт-Пельтен відбулися міжнародні змагання з бодибілдингу Diamond Cup Austria серед аматорів та IFBB Elite Pro Austria серед професіоналів.

    Про це повідомляє офіційний сайт Спортивного комітету України.

    Серед аматорів Україну представляв спортсмен Василь Ремізов, який здобув бронзову медаль у найчисленнішій ваговій категорії до 90 кг.

    На професійній сцені під національним кольорами виступали Дмитро Горобець у категорії «менс фізік» та Ганна Скворцова – у «фітнес-бікіні».

    Горобець здобув чергову перемогу та став найкращим спортсменом своєї категорії.

    Ганна завершила боротьбу на шостій сходинці турнірної таблиці серед 23-х спортсменок.

    Дивіться також: На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону.

    Австрія спорт українці
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