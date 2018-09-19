На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
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В абсолютних категоріях перемогли Табаков, Оборська та Ткач
Осінній змагальний сезон 2018 року Національна федерація бодібілдингу України відкрила проведенням турніру Equides Sport Festival у с. Лісники на Київщині.
За призовий фонд 150 000 гривень спортсмени із різних куточків України змагались у дисциплінах «бодібілдинг», «менс фізик» і «фітнес-бікіні».
Результати змагань:
Чоловіки. Абсолютна категорія:
1. Табаков Станіслав, Харківська область;
2. Твердохліб Віктор, Київська область;
3. Спесівов Євгеній, Дніпропетровська область.
Жінки. Фітнес-бікіні до 162 см:
1. Єнько Яна, Житомирська область;
2. Добросол Анастасія, Полтавська область;
3. Сочинська Інна, Миколаївська область.
Жінки. Фітнес-бікіні до 169 см:
1. Коротка Христина, Донецька область;
2. Стоянова Катерина, Одеська область;
3. Рогова Ірина, Запорізька область.
Жінки. Фітнес-бікіні +169 см:
1. Оборська Марина, Черкаська область;
2. Кучерява Аліна, Київська область;
3. Туник Анна, Одеська область.
Жінки. Фітнес-бікіні. Абсолютна категорія:
1. Оборська Марина, Черкаська область;
2. Єнько Яна, Житомирська область;
3. Коротка Христина, Донецька область.
Менс фізик до 178 см:
1. Ткач Артем, Київська область;
2. Ключник Дмитро, Запорізька область;
3. Папежук Антон, Волинська область.
Менс фізик +178 см:
1. Даниш Олег, Київська область;
2. Мунтян Олександр, Миколаївська область;
3. Хлопенко Артем, Дніпропетровська область.
Менс фізик. Абсолютна категорія:
1. Ткач Артем, Київська область;
2. Даниш Олег, Київська область;
3. Ключник Дмитро, Запорізька область.