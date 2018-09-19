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    Фото

    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея

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    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея

    В абсолютних категоріях перемогли Табаков, Оборська та Ткач

    Осінній змагальний сезон 2018 року Національна федерація бодібілдингу України відкрила проведенням турніру Equides Sport Festival у с. Лісники на Київщині.

    За призовий фонд 150 000 гривень спортсмени із різних куточків України змагались у дисциплінах «бодібілдинг», «менс фізик» і «фітнес-бікіні».

    Результати змагань:

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    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея
    На Київщині визначилися найкращі бодибілдери першого турніру нового сезону. Фотогалерея

    Чоловіки. Абсолютна категорія:
    1. Табаков Станіслав, Харківська область;
    2. Твердохліб Віктор, Київська область;
    3. Спесівов Євгеній, Дніпропетровська область.

    Жінки. Фітнес-бікіні до 162 см:
    1. Єнько Яна, Житомирська область;
    2. Добросол Анастасія, Полтавська область;
    3. Сочинська Інна, Миколаївська область.

    Жінки. Фітнес-бікіні до 169 см:
    1. Коротка Христина, Донецька область;
    2. Стоянова Катерина, Одеська область;
    3. Рогова Ірина, Запорізька область.

    Жінки. Фітнес-бікіні +169 см:
    1. Оборська Марина, Черкаська область;
    2. Кучерява Аліна, Київська область;
    3. Туник Анна, Одеська область.

    Жінки. Фітнес-бікіні. Абсолютна категорія:
    1. Оборська Марина, Черкаська область;
    2. Єнько Яна, Житомирська область;
    3. Коротка Христина, Донецька область.

    Менс фізик до 178 см:
    1. Ткач Артем, Київська область;
    2. Ключник Дмитро, Запорізька область;
    3. Папежук Антон, Волинська область.

    Менс фізик +178 см:
    1. Даниш Олег, Київська область;
    2. Мунтян Олександр, Миколаївська область;
    3. Хлопенко Артем, Дніпропетровська область.

    Менс фізик. Абсолютна категорія:
    1. Ткач Артем, Київська область;
    2. Даниш Олег, Київська область;
    3. Ключник Дмитро, Запорізька область.

    спорт Київщина
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