Українські боксери Голуб і Тесленко наступні бої проведуть 18 серпня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іван Голуб

Іван та Олександр вийдуть у ринг уже за два дні

У суботу, 18 серпня, у Ганновері (штат Меріленд, США) відбудеться вечір боксу від промоутера Лу Дібелли (DiBella Entertainment).

У межах шоу виступить, і навіть буде показаний на телебаченні США (CBS Sports), українець Іван Голуб (14-1, 12 КО), який виступає у напівсередній вазі (до 66,7 кг).

У суперниках в уродженця Горлівки (Україна) якийсь 43-річний ветеран-джорнімен із США Ланардо Тайнер (34-12-2, 21 КО).

У цей же день також проведе поєдинок уродженець Чернівців супертяж Олександр Тесленко (13-0, 11 КО), який виступає за Канаду.

Він битиметься проти 35-річного американця Евері Гібсона (9-6-4, 3 КО).

BoxingScene відрапортував, що поєдинок Тесленка та Гібсона також потрапить в ефір і транслюватиметься на ESPN+.

Бій між Тесленком і Гібсоном пройде в андеркарді поєдинку супертяжів Браянта Дженнінгса (23-2, 13 КО) із США та ще одного уродженця України – Александера Димитренка (41-3, 26 КО) з Євпаторії, який виступає за Німеччину.

Шоу відбудеться в Атлантік-Сіті (штат Нью-Джерсі, США).

Джерело: vringe.com