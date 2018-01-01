Українські борці у новому році зароблятимуть бали на турнірах за новою системою

UWW запроваджує рейтингову систему

Об'єднаний світ боротьби оприлюднив всі подробиці нової рейтингової системи, яка вступає у силу з 2018 року. Відповідно до нової системи, яка у2018 році буде застосована у режимі тестування, ранжування спортсменів буде проводитися за результатами, показаним на чемпіонатах світу і континентів, а також на чотирьох турнірах у кожному із стилів



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UWW запроваджує рейтингову систему

Об'єднаний світ боротьби оприлюднив всі подробиці нової рейтингової системи, яка вступає у силу з 2018 року.

Відповідно до нової системи, яка у2018 році буде застосована у режимі тестування, ранжування спортсменів буде проводитися за результатами, показаним на чемпіонатах світу і континентів, а також на чотирьох турнірах у кожному із стилів боротьби.

При нарахуванні рейтингових очок поряд з зайнятим місцем буде враховуватися кількість учасників у ваговій категорії, інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України

У кожній вазі господарі турнірів мають право виставляти трьох учасників.

Переможець чемпіонату світу у категорії, у якій виступали 40 учасників, отримає 65 рейтингових очок (25 + 40).

Бали присуджуються конкретним спортсменам, а не країнам. Якщо, наприклад, борець заробив бали у різних категоріях, то вони не підсумовуються. Рейтинг буде використаний для посіву при жеребкуванні учасників чемпіонату світу у Будапешті.

Рейтингові турніри:

Вільна боротьба

Меморіал Івана Яригіна (Росія, Красноярськ) – січень

Гран-прі «Вахтанг Балавадзе» (Грузія, Тбілісі) – червень

Гран-прі Південної Африки (Південна Африка) – липень

Гран-прі «Олександр Медведь» (Білорусь, Мінськ) - вересень

Жіноча боротьба

«Кліппан леді опен» (Швеція, Кліппан) – лютий

«Монголія опен» (Улан-Батор) – червень

«Чайна опен» (Китай, Веньчжоу) – червень

«Open Poland» (Польща, Варшава) - вересень

Греко-римська боротьба

«Кубок Тахті» (Іран, Махшехр) – січень

«Гранма - Сьєра Пелада» (Куба, Гавана) – лютий

Гран-прі Угорщини (Угорщина, Дьйор) – червень

Меморіал Вехбі Емре (Туреччина, Стамбул) - липень