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    Українські борці у новому році зароблятимуть бали на турнірах за новою системою

    UWW запроваджує рейтингову систему
    Об'єднаний світ боротьби оприлюднив всі подробиці нової рейтингової системи, яка вступає у силу з 2018 року. Відповідно до нової системи, яка у2018 році буде застосована у режимі тестування, ранжування спортсменів буде проводитися за результатами, показаним на чемпіонатах світу і континентів, а також на чотирьох турнірах у кожному із стилів
    • Сьогодні, 10:48
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    UWW запроваджує рейтингову систему

    Об'єднаний світ боротьби оприлюднив всі подробиці нової рейтингової системи, яка вступає у силу з 2018 року.

    Відповідно до нової системи, яка у2018 році буде застосована у режимі тестування, ранжування спортсменів буде проводитися за результатами, показаним на чемпіонатах світу і континентів, а також на чотирьох турнірах у кожному із стилів боротьби.

    При нарахуванні рейтингових очок поряд з зайнятим місцем буде враховуватися кількість учасників у ваговій категорії, інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України

    У кожній вазі господарі турнірів мають право виставляти трьох учасників.

    Переможець чемпіонату світу у категорії, у якій виступали 40 учасників, отримає 65 рейтингових очок (25 + 40).

    Бали присуджуються конкретним спортсменам, а не країнам. Якщо, наприклад, борець заробив бали у різних категоріях, то вони не підсумовуються. Рейтинг буде використаний для посіву при жеребкуванні учасників чемпіонату світу у Будапешті.

    Рейтингові турніри:

    Вільна боротьба
    Меморіал Івана Яригіна (Росія, Красноярськ) – січень
    Гран-прі «Вахтанг Балавадзе» (Грузія, Тбілісі) – червень
    Гран-прі Південної Африки (Південна Африка) – липень
    Гран-прі «Олександр Медведь» (Білорусь, Мінськ) - вересень

    Жіноча боротьба
    «Кліппан леді опен» (Швеція, Кліппан) – лютий
    «Монголія опен» (Улан-Батор) – червень
    «Чайна опен» (Китай, Веньчжоу) – червень
    «Open Poland» (Польща, Варшава) - вересень

     Греко-римська боротьба
    «Кубок Тахті» (Іран, Махшехр) – січень
    «Гранма - Сьєра Пелада» (Куба, Гавана) – лютий
    Гран-прі Угорщини (Угорщина, Дьйор) – червень
    Меморіал Вехбі Емре (Туреччина, Стамбул) - липень

    українці спортивна боротьба
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