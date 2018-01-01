Українські борці у новому році зароблятимуть бали на турнірах за новою системою
- Сьогодні, 10:48
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UWW запроваджує рейтингову систему
Об'єднаний світ боротьби оприлюднив всі подробиці нової рейтингової системи, яка вступає у силу з 2018 року.
Відповідно до нової системи, яка у2018 році буде застосована у режимі тестування, ранжування спортсменів буде проводитися за результатами, показаним на чемпіонатах світу і континентів, а також на чотирьох турнірах у кожному із стилів боротьби.
При нарахуванні рейтингових очок поряд з зайнятим місцем буде враховуватися кількість учасників у ваговій категорії, інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України
У кожній вазі господарі турнірів мають право виставляти трьох учасників.
Переможець чемпіонату світу у категорії, у якій виступали 40 учасників, отримає 65 рейтингових очок (25 + 40).
Бали присуджуються конкретним спортсменам, а не країнам. Якщо, наприклад, борець заробив бали у різних категоріях, то вони не підсумовуються. Рейтинг буде використаний для посіву при жеребкуванні учасників чемпіонату світу у Будапешті.
Рейтингові турніри:
Вільна боротьба
Меморіал Івана Яригіна (Росія, Красноярськ) – січень
Гран-прі «Вахтанг Балавадзе» (Грузія, Тбілісі) – червень
Гран-прі Південної Африки (Південна Африка) – липень
Гран-прі «Олександр Медведь» (Білорусь, Мінськ) - вересень
Жіноча боротьба
«Кліппан леді опен» (Швеція, Кліппан) – лютий
«Монголія опен» (Улан-Батор) – червень
«Чайна опен» (Китай, Веньчжоу) – червень
«Open Poland» (Польща, Варшава) - вересень
Греко-римська боротьба
«Кубок Тахті» (Іран, Махшехр) – січень
«Гранма - Сьєра Пелада» (Куба, Гавана) – лютий
Гран-прі Угорщини (Угорщина, Дьйор) – червень
Меморіал Вехбі Емре (Туреччина, Стамбул) - липень