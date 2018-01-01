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    Українські борці візьмуть участь у змаганнях індійської ліги

    Четверо українців поїхали на турнір до Нью-Делі, де виступатимуть за тамтешні клуби
    Цього року вперше у Лізі боротьби Індії змагатимуться представники греко-римського стилю. Як інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України, не секрет, що більше уваги у цій країні приділяється вільній і жіночій боротьбі. Однак цього разу організатори вирішили влаштувати змагання між клубами класичної боротьби. У якості
    • Сьогодні, 19:22
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    Четверо українців поїхали на турнір до Нью-Делі, де виступатимуть за тамтешні клуби

    Цього року вперше у Лізі боротьби Індії змагатимуться представники греко-римського стилю.

    Як інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України, не секрет, що більше уваги у цій країні приділяється вільній і жіночій боротьбі.

    Однак цього разу організатори вирішили влаштувати змагання між клубами класичної боротьби.

    У якості легіонерів до індійських команд вирушили імениті спортсмени з різних країн, у тому числі й українці.

    Це чи не вперше, коли українських класиків запрошують в Індію взяти участь у подібних змаганнях.

    З 9-го по 26-те січня Дмитро Цимбалюк, Микола Дараган, Сергій Стороженко й Олександр Кухта змагатимуться у м. Нью-Делі за відомі індійські клуби.

    українці Індія спортивна боротьба
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