Українські гімнастки перемогли на міжнародному турнірі у США (відео)

Єва Мелещук стала першою серед сеньйорок, а Вікторія Онопрієнко - серед юніорів

Днями у Лос-Анджелесі завершився перший старт сезону з гімнастики, участь у якому взяла українська збірна. Команда щорічно приїжджає у Лос-Анджелес випробувати нові програми, а суперницями традиційно є збірні Білорусі та США, інформує офіційний сайт Федерації гімнастики України. Серед юніорів впевнену перемогу здобула одна з лідерів української



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Фото ФГУ

Єва Мелещук стала першою серед сеньйорок, а Вікторія Онопрієнко - серед юніорів

Днями у Лос-Анджелесі завершився перший старт сезону з гімнастики, участь у якому взяла українська збірна.

Команда щорічно приїжджає у Лос-Анджелес випробувати нові програми, а суперницями традиційно є збірні Білорусі та США, інформує офіційний сайт Федерації гімнастики України.

Серед юніорів впевнену перемогу здобула одна з лідерів української юніорської збірної Вікторія Онопрієнко. Гімнастка не тільки показала найкращі результати серед всіх юніорів, але за сумою балів була б кращою і серед сеньйорів.

Через два тижні вона з Христиною Пограничною поїде завойовувати для України путівку на Юнацькі Олімпійські ігри 2018.

Добре себе проявила і друга юніорка Вікторія Денисенко. У багатоборстві гімнастка показала четвертий результат, а також стала найкращою у вправі зі стрічкою.

Високі результати показали й українські гімнастки-сеньйорки.

Перше місце завоювала учасниця чемпіонатів Європи, чемпіонка України серед юніорів Єва Мелещук. Третє місце зайняла переможниця та призерка міжнародних турнірів Вікторія Фотієва.

Високий рівень показала і Влада Никольченко, яка з цього року тільки перейшла у категорію сеньйорів. Гімнастка допустила ряд помилок з м'ячем, що не дозволило їй зайняти місце на п'єдесталі у багатоборстві, але показала найкращий результат з обручем і другий результат з булавами.

Восьме місце у багатоборстві показала Яніка Вартлаан, яка виступала раніше за Естонію, а недавно отримала українське спортивне громадянство.

Виступ Єви Мелещук: